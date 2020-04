Historias de Saladillo: Alejo Varela

Hermosa historia, de lucha , de pelear por un objetivo, y de nunca bajar los brazos.

En esta ocasión te presentamos la historia de Alejo Varela, entrevistado por Agus Di Benedetto.

El pibe que se fue de Saladillo en voz baja, y hoy integra el plantel de Primera División de J J Urquiza en la Primera B, tercer categoría del fútbol argentino.



-Alejo, arranca contando tu historia en el fútbol que es muy particular y como arrancaste en Saladillo.

*Yo no había atajado nunca, en realidad no había jugado a la pelota hacia varios años ya. De un día para otro el Club Atlético Argentino como casi todos los años en el verano arma un torneo de fútbol , en donde los mas jovenes arman equipos amateurs y compiten en un torneo. Mis amigos me dijeron si quería atajar para su equipo «Fortiserigrafía». La idea me parecía buena para volver a agarrar ritmo en lo que al fútbol se refería y comencé ahí, estuvimos unos meses preparandonos y quedando en la semifinal misma del torneo de verano.

-Como siguió tu carrera en Saladillo.

*Mi viejo da la casualidad que se cruza con el «Tanque Tenaglia»,que era el técnico de Argentino, le comenta mi situación que tenía 14 años, que estaba por cumplir los 15, que había arrancado a atajar en un torneo de verano y que me gustaría atajar en algún club. El dijo que no había problema y asi arranque. Llego el día que hicimos una practica de definición, fue un día en el cual me luci y desde ahí forme parte del plantel de Reserva con tan solo 15 años recien cumplidos. Tuve la fortuna de que el primer campeonato que me toco jugar, salimos campeones invictos. El técnico era Arturo Asin.

Pasado un año y medio, por decisión propia, di un paso al costado del club (no por nada en especial, porque me brindo disciplina, un año y medio de experiencia bajo los 3 palos y un lugar en el que me daba gusto ir a entrenar). Por lo que fui a Buenos Aires y comence a probarme en una cierta cantidad de clubes del ascenso, y luego de ser rechazado por falta de cupos en varios equipos, uno de los últimos que probé fue Atlanta, donde pude dar mi primer paso y comenzar a atajar siendo titular en la «6ta división de un club d la «B metropolitana»

-Una vez que quedaste en Atlanta, luego de las distintas pruebas en clubes del ascenso, como siguió tu vida?

*Me fui a vivir solo en un departamento de Villa Madero con tan solo 16 años para arrancar a jugar en Atlanta. Por diferentes circunstancias ataje un año entero y luego el club me cerro las puertas.Por lo que vi la necesidad de cambiar de club, entonces nuevamente como había hecho antes de mudarme para Buenos Aires, metiendome en paginas de Facebook de clubes, averiguando números de telefono, llamando innumerables veces tanto yo como mis padres, logre conseguir una prueba en el Club Atletico Colegiales de la B metropolitana. Cole también fue un club que me brindo otro año de experiencia al igual que Argentino y Atlanta debajo de los 3 palos, donde fui conociendo diferentes metodologias de juego, tecnicas a la hora de atajar, compañeros, etc.

-Se terminó la experiencia en Colegiales, y como siguió después tu historia?? Pensaste en largar??

*Jamás, cada cosa me daba mas ganas de seguir. Al igual que en Atlanta pasado un año me toco cambiar de aires por decisiones que tuvo el Club Colegiales conmigo y varios de mis compañeros. Así que comenzamos con mi familia otra búsqueda por paginas y llamadas telefónicas Fui a muchos clubes, Comunicaciones, Fenix, Los Andes, Estudiantes de Buenos Aires, entre otros y en ninguno podían tomarme porque a medida que un jugador va creciendo se le hace mas complicado conseguir club ya que los cupos van siendo mas limitados, se vuelve mas selectivo el hecho de elegir a un jugador porque ya con mi categoría estaba entrando a lo que sería una «4ta división», lo que es un paso para Reserva y otro para Primera.Por lo que me fue muy complicado conseguir un club con 18 años. Tuve la fortuna en el último club que fui a probarme ,J.J Urquiza, antes de darme por vencido por todos los intentos fallidos que había tenido. Jugué un partido de prueba, en el cuál le llame le llame la atención al técnico de la cuarta. Ahí nomás me abrieron las puertas del club y la oportunidad de defender los colores por todo un año. Año en el que me logre lucir en varios partidos.

-Como siguió tu historia en J J Urquiza luego de haber atajado un año en la cuarta?

*Llegado mitad de año del 2019, el técnico de la Reserva, pidió que subieran una cantidad de jugadores, entre los que estaba yo. Tuve la fortuna de entrenar medio año en reserva, lo cual no se comparaba en ningún aspecto a los entrenamientos que había tenido años anteriores ya que la exigencia que tenían eran mucho mayores. Fue medio año en el cual no me toco atajar, tuve que ir todos los partidos al banco. Pero siempre aprovechando la oportunidad de estar entrenando en Reserva con todas las ventajas que eso significa y con la posibilidad de estar codeandome con los jugadores de Primera.

– Como fue la sorpresa de en este año 2020 estar en el plantel de Primera y yendo al banco en algunas ocasiones en una categoría tan competitiva como la Primera B?

* Llegado el 2020, a principio de año, me llega un mensaje inesperado de mi entrenador en ese momento de la Reserva, Matias Alejandro Scilingo, comunicandome que iba a ser el 3er arquero de la Primera y que iba a necesitar que a los pocos días estuviera entrenando con el plantel y así fue. Hasta el día de hoy tengo la posibilidad de estar entrenando con la primera de J.J Urquiza, tuve la posibilidad tanto de debutar en la Reserva y de ir al banco de Primera. Estoy muy contento hoy en día por como se van dando las cosas, sumado que elBOL equipo de trabajo tanto desde el los profes, como los compañeros que me tocaron tener, son unas personas muy buenas con las cuales dan ganas muchas mas ganas de ir a entrenar todos los días.

HERMOSA HISTORIA DE VIDA, DE PELEAR, DE LUCHAR, Y PASO A PASO IR CUMPLIENDO EL SUEÑO.

Te deseamos lo mejor Alejo, y a no aflojar.