Coronavirus: dio negativa la otra muestra pero ingresó un nuevo sospechoso

El Director Ejecutivo del hospital Posadas de Saladillo, Javier Piñeyro, confirmó que llegó el resultado negativo de Coronavirus de la muestra enviada al San juan de Dios, de la mujer de 75 años ingresada el pasado 7 de abril. Ese mismo día ingresó una mujer de65 años cuyo resultado también fue negativo.

En tanto en la tardecita de ayer, ingresó un masculino de 69 años con neumonía y cardiopatía, aunque sin epidemiología y se activó el protocolo por sospecha de Coronavirus, se tomó una muestra que fue enviada al Rossi.

Consultado, Piñeyro explicó que sin epidemiología significa que no vino del extranjero, que no tuvo contacto estrecho con algún paciente con coronavirus confirmado y que no vino de un lugar de circulación comunitaria del virus como es Capital federal y Gran Buenos Aires.