“Héctor Alterio es un actor, un ”actorazo” que tiene en la actualidad tiene 90 años y una gran trayectoria artística. Seguramente la mayoría de nosotros lo recordamos por sus actuaciones en cuatro de las primeras películas de la Argentina que llegaron a ser candidatas al Oscar: La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985), ganadora del premio de la Academia de Hollywood, y El hijo de la novia (2001).En agosto de 1995 estrenó una película llamada “Caballos Salvajes” que fue dirigida por Marcelo Piñeyro y sus principales actores además de Alterio fueron: Leonardo Sbaraglia, Cecilia Dopazo, Fernán Mirás y Daniel Kuzniecka. En la mencionada película Alterio interpreta a un anarquista llamado José y hay una escena donde está cerca de una playa luego de haber liberado a varios equinos donde baila al ritmo de un vals y grita con todas sus fuerzas y con los brazos levantados: “LA PUTA QUE VALE LA PENA ESTAR VIVO”. Es una frase que me gusto para recordarla en estos momentos donde el CORONAVIRUS no respeta edades, clases sociales, género, religión o ideas políticas. Tampoco hace distinción entre países desarrollados y subdesarrollados. Entre potencias y países pequeños. Entre grandes y pequeñas ciudades. Hasta que no logremos vencer en forma colectiva al CORONAVIRUS todos estamos expuestos, nadie absolutamente nadie está libre. Cualquiera puede perder la vida a consecuencia del CORONAVIRUS por ello es esencial seguir las indicaciones de las autoridades y atenernos estrictamente a ellas. Yo he tenido un accidente y he salvado milagrosamente la vida, a muchas otras personas le ha pasado lo mismo que a mí y han logrado sobrevivir ya sea a un accidente o a una enfermedad. Seguramente como yo darán gracias a Dios(los que creen) o estarán contentos de conservar la Vida. La Vida es linda pero de ninguna manera es fácil, siempre he dicho que la Felicidad Total no existe. Existen solamente MOMENTOS FELICES y eso es lo que hay que valorar.Todos los días tenemos momentos difíciles y tristes a superar. Siempre en el balance hay que quedarse lo mejor que nos pasa diariamente. Pero no hay dudas que todos preferimos la Vida a la Muerte. Por eso debemos cuidarnos y cuidar a los demás. A todos nos pasan cosas feas y dolorosas en los transcursos de nuestras vidas, a nosotros mismos, a nuestros familiares a nuestros amigos y a nuestros conocidos. Desde siempre cuando termina mi jornada y voy a descansar doy gracias a Dios por haber vivido un día más y cuando al día o la jornada siguiente me levanto también doy gracias a Dios por amanecer con vida. Trato de olvidar las cosas feas o malas que he vivido y recuerdo las lindas que he pasado e imagino que me pueden pasar cosas lindas solamente por eso repito la frase de Héctor Alterio:”LA PUTA QUE VALE LA PENA ESTAR VIVO”. Y PORQUE VALE LA PENA ESTAR VIVO cuidémonos siguiendo las indicaciones que han impartido las autoridades competentes, si nos cuidamos: cuidamos a los demás. No caigamos en pánico. Seamos solidarios. No estigmaticemos a los que eventualmente puedan haber contraído el virus. Valoremos a todos los que trabajan por nosotros: médicos, enfermeros, trabajadores públicos y de comercios etc. Evitemos entrar en contradicciones. A veces a las se sale a los balcones a aplaudir a los médicos y a los trabajadores de la salud, pero si esos médicos o trabajadores de la salud viven en el mismo edificio que nosotros pedimos que se vayan. El enemigo es implacable y ataca a todos por igual. Y porque VALE LA PENA VIVIR luchemos solidariamente entre todos. Ya lo científicos descubrirán una vacuna. Debemos insistir para que se descubran también las causas de enfermedad para actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos. Ahora todos sin excepción reclaman la intervención del ESTADO (en cualquier país del mundo) procuremos que los Estados inviertan mucho y bien en la Salud Pública, porque a esta altura de los acontecimiento a todos nos debe quedar claro que la Salud Pública es prioridad de prioridades. Porque a pesar de las dificultades la VIDA ES LINDA, porque todos preferimos la VIDA a la MUERTE, luchemos contra esta PANDEMIA, contra este ENEMIGO INVISIBLE QUE ES EL CORONAVIRUS hasta derrotarlo. Así cada día que sobrevivamos hasta que se nos cumpla el ciclo natural de nuestras vidas (siempre van a existir las excepciones que existieron antes de la Pandemia: accidentes, enfermedades etc., etc.) al iniciar o terminar cada jornada podamos repetir con voz potente como el personaje de Héctor Alterio en la película” Caballos Salvajes” la expresión: “LA PUTA QUE VALE LA PENA ESTAR VIVO”. Carlos Antonio Gorosito- Ex Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 10 de Abril de 2020.