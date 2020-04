“10 DE ABRIL ES EL DIA DE LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA PORQUE EL 10 DE ABRIL DE 1887 NACIÓ BERNARDO HOUSSAY.EN MOMENTOS EN QUE NOS ATACA EL CORONAVIRUS ES VITAL REVALORIZAR A LA CIENCIA. LAS SOCIEDADES Y LOS GOBIERNOS QUE DESCUIDAN A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA SE DESENTIENDEN DEL FUTURO DE LA PATRIA. A 133 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL DR. HOUSSAY PRIMER ARGENTINO Y LATINOAMERICANO EN RECIBIR EL NOBEL DE MEDICINA Y A LOS 86 AÑOS DE LA MUERTE DE CECILIA GRIERSON LA PRIMERA MÉDICA ARGENTINA EL MEJOR HOMENAJE QUE PODEMOS BRINDARLES COMO PAÍS ES INVERTIR MÁS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“El filósofo español Emilio Lledó escribió:” El verdadero saber no está en Internet, sino en el cerebro”. Está señalando un concepto muy importante, darle valor al ser humano, al trabajo de su intelecto. Hoy 10 de abril es una fecha significativa para nuestro país por un lado asistimos a un nuevo aniversario del nacimiento del Dr. Bernardo Houssay nacido el 10 de abril de 1887 en Buenos Aires y también un nuevo aniversario del fallecimiento de la Dra. Cecilia Grierson ocurrido el 10 de Abril de 1934. Al Dr. Bernardo Houssay lo recordamos por ser el primer latinoamericano que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1947 y en su homenaje se celebra hoy en nuestro país de Día de la Ciencia y la Técnica. . Houssay entre tantas frases nos dejó esta: «La ciencia no tiene patria, pero los hombres de ciencia la tienen y deben luchar por su adelanto”. Más adelante en 1970 otro argentino el Dr. Luis Federico Leloir recibió otro premio Nobel. De manera que los argentinos nos debemos sentir orgullosos de tales circunstancias. Houssay primero, Leloir después. Por eso los gobiernos no deben dejar de invertir recursos en Ciencia y Tecnología. Invertir en este sector conlleva un progreso para el país y también para la humanidad. Los aportes de la Ciencia y la Tecnología mejoran la calidad de vida de los seres humanos. No es compromiso solamente de los hombres de ciencia como lo sostiene el propio Houssay en la frase que he citado. Los gobiernos y las sociedades que no invierten en CIENCIA Y TECNOLOGÍA se desentienden del futuro de su Patria. Pero he hablado de Cecilia Grieson y ella tiene el mérito de haber sido la primera mujer médica del país, de nuestra querida argentina en un tiempo que le era difícil a las mujeres acceder a este tipo de profesiones, se graduó en 1989. Su vocación fue ser maestra y lo fue. Pero la enfermedad de una amiga suya a quién mucho cuido: Amalia Kenig le llevo a preguntarse”: ¿Qué hacer para curar, para salvar?” Eso la llevo a estudiar medicina y a graduarse como he expresado. En 1886 impulsó la creación de la Escuela de Enfermería del Círculo Médico Argentino. Fue una de las fundadoras de la Asociación Médica Argentina. En 1892 ayudó a realizar la primera cesárea en el país. Participó del Congreso Internacional de Mujeres en Londres en 1900 del cuál fue designada vice-presidente y diez años después convocó al Primer Congreso Feminista Internacional de la Argentina. Por su condición de mujer le impidieron hacer cirugías cuando estaba capacitada para tal misión. En 1894 con apenas 35 años Grierson se postuló para ser profesora sustituta de la Cátedra Obstetricia para parteras, sin embargo, no pudo acceder al cargo porque el concurso fue declarado desierto. A pesar de haberse postulado, su condición de mujer hizo que se le negara la posibilidad de ejercer un cargo de docente en la universidad. Fue una luchadora por los derechos de las mujeres. He realizado una apretada síntesis de su trayectoria, que es mucho más rica aun y da para escribir un artículo sobre ella únicamente. Solo he pretendido recordarla junto a otra de las figuras ilustres de la Argentina como el Dr. Bernardo Houssay de quién se recuerda el 133 aniversario de su nacimiento. Me excede ampliamente hablar del Dr. Bernardo Houssay pero sus estudios posibilitaron nuevos avances en el tratamiento de la diabetes. Este premio Nobel ha dado origen en nuestro país al Día de la Ciencia y Técnica para recordar su natalicio. Y en estos temas es importante la visión que tengan la dirigencia de la sociedad y particularmente la política. No podemos enviar a nuestros científicos a “lavar platos” como alguna vez se dijo. Hay que pensar a largo plazo y pensar en el largo plazo significa: INVERTIR EN CIENCIA Y TECNICA. En consecuencia es oportuno rendirle homenaje a un hombre y una mujer que han hecho mucho por nuestro país, desde sus disciplinas y poniendo en práctica sus vocaciones. Houssay y Grieson son ejemplos a imitar, en definitiva como ha escrito Guillermo Jaim Etcheverry:” Solo si logramos convencernos de que pensar no es un signo de espíritus débiles o de nostálgicos habitantes de un pasado superado, se dispersará la bruma agobiante del deterioro que nos envuelve”. La Pandemia del Coronavirus seguramente nos hará revalorizar y valorizar la importancia que tiene la Ciencia y la Técnica en la vida de los países y destinar mayores recursos públicos a la investigación “Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 10 de Abril de 2020.