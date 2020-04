Reprogramación de la jornada Saladillo solidario

La Subsecretaria de Cultura, Educación, Derechos Humanos y Juventudes de la Municipalidad de Saladillo, quiere hacer público el pedido de disculpas a la comunidad de Saladillo en general, por los inconvenientes surgidos en la transmisión de la jornada solidaria que se realizó, en parte, este domingo 12 de abril. Después de intentar varias veces superar los inconvenientes técnicos surgidos en la transmisión, y no pudiendo obtener resultados con la calidad necesaria, hemos resuelto reprogramar esta jornada para el próximo domingo 19 de abril.

Es nuestro deseo hacer público la buena predisposición de todos los medios de comunicación, como así también de los profesionales, empleados municipales y las personas comprometidas con esta jornada, ya que no dudaron en asumir su compromiso para el próximo domingo.

A pesar de los inconvenientes técnicos, valoramos la gran cantidad de personas de nuestra ciudad que se sumaron a la acción solidaria propuesta por el Municipio. A todos nuestros vecinos que pretendieron hacer efectiva una donación y no pudieron concretarla, informamos que la cuenta bancaria seguirá abierta y tendrán la opción de hacerlo vía interdepósito bancario o acercándose a la Secretaria de Hacienda de este Municipio; o el próximo domingo.