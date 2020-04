Gonzalo Laborda, un saladillense en Gales

La historia de Gonzalo Laborda, arquero de nuestra ciudad, hoy muy lejos de Saladillo, más precisamente en Gales, nos cuenta su linda historia en esta entrevista que le realizo Agus Di Benedetto.

-Gonzalo, conta como arranco tu historia en el fútbol en Saladillo.

Arranque de muy chico en la escuelita de fútbol del vasco Olarticoechea, hasta que cuando me hice un poco más grande me fui a jugar a Apeadero y después Argentino. Jugaba de 5, de volante, hasta que un día en un amistoso falto el arquero y fui yo. Mi técnico era Ariel Bollini. Yo tenía noción del arco ya que mi papa era arquero. Después de ese partido le tome el gustito al arco y ya quede ahí.

-Te toco irte muy rápido a Buenos Aires, como fue eso?

*A los 13 años me fui a probar a Independiente y ya quede, era muy chico. Con edad de novena. Estuve en Independiente de novena hasta sexta división. Es un tema difícil estar lejos de la familia y los amigos. Vivía en la pensión del club, en octava y séptima jugué de titular todo el año, cuando pase a sexta tuve una lesión en la rodilla que me paro bastante, a eso se le sumo que tenía molestias en la espalda. Debido a que me toco jugar poco por las lesiones, a fin de ese año, me toco quedar libre. Fue un golpe duro a la ilusión que tenía.

-Pensaste en largar o eso te dio más fuerzas?

*En ese momento fue clave el apoyo de mi familia para seguir. Al año siguiente Elvio Vazquez me consiguió una prueba en Banfield y fui, estuve 15 días a prueba, tenía edad de quinta, y me toco quedar. Alterne partidos de titular y tuve bastante continuidad. Al otro año jugué tres o cuatro partidos en cuarta división. Pero cuando termino el año, otra vez la triste noticia, quede libre. Igualmente es entendible, porque somos muchos y a alguno le toca quedar al margen.

-Otra vez te toco empezar de cero. Como siguió tu historia Gonzalo?

Luego de eso, me decidí junto a mi familia a operarme de la espalda, en el año 2015, porque seguía con molestias, a veces no me dejaba ni dormir. Tuve que estar más de dos meses en rehabilitación. Luego de eso me fui a probar a Sarmiento de Junín, que había ascendido a primera, y anduve muy bien. Con la sorpresa que me comunicaron que tenía que hacer la pretemporada con el plantel mayor. Fue una experiencia hermosa, jugando en reserva y cuarto arquero de primera. En el año 2016 firme mi primer contrato profesional por dos años, fue un año difícil ya que era cuarto arquero y en reserva jugué poco. A mitad de año charle con el presidente y arreglamos la rescisión del contrato ya que tenía pocos minutos. Justo en ese momento, por intermedio de Diego Ferrin conseguí para irme a Brown de Puerto Madryn, así que ahí siguió mi carrera promediando el 2016. Fui de tercer arquero al primer equipo, que jugaba en la B nacional. Fue algo muy nuevo, lejísimos de mi familia, estuve más de 6 meses sin ver a nadie. Hicimos un campañon, era un grupo hermoso, nuestro técnico era el “gato” Esmerado. Íbamos punteros y le llevábamos 4 puntos a Argentinos Juniors, el segundo. Para ese momento ya era arquero suplente yo del equipo. Faltando tres fechas y peleando el campeonato me llegó la hora, el gran momento, no me olvido más cuando me toco entrar, me temblaba todo. En un partido con Brown de Adrogue, por una fatalidad de nuestro arquero que se lesiona, me toca entrar en un partido clave peleando el campeonato. La última fecha se definía el campeonato, Chacarita nos llevaba dos puntos. Me toco atajar a mí en el partido más importante para el club, la cancha explotaba, el técnico me pidió que disfrutara el partido, que la pase bien. Se me caían las lágrimas, era un sueño jugar ese tipo de partidos. Lamentablemente empatamos cero a cero y no pudimos ascender, pero son los mejores recuerdos.

-Sueño cumplido, debutar. Luego del debut como continuo todo?

*Luego de eso hubo algunas cosas que desde el club no cumplieron, cosas que me las voy a guardar para mí, por lo que no renové. Ahí se da el nacimiento de mi hija, algo único, hermoso. Al mismo momento me toco estar 6 meses sin club, un momento duro. Por dentro estaba resignado, veía todo muy complicado, había empezado a hacerme la cabeza. Cuando peor estaba, un representante me consulta si tengo pasaporte, así que me lo hice ya que no lo tenía. Ese mismo representante, me comunica que un club de la primera división de Gales necesitaba un arquero, todo así de rápido se dio. Me llamo el presidente, me dijo que quería que me vaya cuanto antes a Europa y así se dio. Fue una decisión más que difícil, ya que mi mujer se quedó en Argentina con mi hija, ya que no puede perder su trabajo. Así que con todos esos obstáculos acá estoy hoy.

-Como te está yendo hoy, tan lejos de los afectos, pero a la vez cumpliendo el sueño de atajar.

Me está yendo muy bien, soy titular, el equipo juega en primera división. El equipo se llama BANGOR CITY, y nuestro técnico es el argentino campeón del mundo en México, Pedro Pasculli, que habla italiano pero algo de Español mete (risas). La ciudad, Bangor es muy linda. Tengo algunos compañeros argentinos, pero la verdad no entiendo nada el idioma (risas), nada de nada. Había empezado un curso de inglés antes del virus. En este momento, que está todo parado, es cuando más extraño a mi mujer, mi hija y mi familia. Pero bueno, hay que esperar que esto pase, ya que en lo deportivo venia todo de diez.

-Hermosa historia Gonza, muchas gracias por habernos permitido conocerla y te deseamos lo mejor.

*Gracias Agus y a la gente de la liga por haberse acordado de mí, y me encanta haber compartido mi historia con ustedes y la gente de Saladillo que se extraña mucho.