AgroActiva se pospone y en breve anunciarán la nueva fecha

La situación actual de cuarentena obligatoria por la pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el avance del coronavirus (COVID19) obliga a todos a repensar actividades, a analizar el contexto y en nuestro caso en particular a decidir siempre pensando en nuestros expositores.

Desde AgroActiva seguimos atentamente las novedades con respecto a la pandemia y al aislamiento social preventivo. El panorama es muy incierto por lo que estamos tratando de abarcar todas las variables que involucran a la exposición. “A raíz de los acontecimientos que todos conocemos casi con seguridad que la fecha de junio quedaría descartada. Estamos en comunicación con autoridades nacionales y del gobierno de Santa Fe pero la realidad es que nadie sabe con seguridad hasta cuándo se podrá extender esta situación. Sí hay un cierto consenso con respecto a que habría que esperar que pase el invierno”, señaló al respecto la presidente de la muestra, Rosana Nardi.

Como siempre las premisas de los organizadores tienen que ver con que la decisión adoptada no sea perjudicial para las empresas e instituciones que todos los años forman parte del evento más grande del agro en América. En este contexto, seguramente dentro de algunos días se dará a conocer la nueva fecha, atendiendo a todas las consultas y disposiciones de los distintos estamentos de Gobierno, y las puntas sobre las que el equipo trabajará para presentar una nueva AgroActiva 2020.

Todo cambió demasiado y la mega muestra estará a la altura de la nueva realidad. “Hoy más que nunca queremos que nuestra exposición se ofrezca como una herramienta inigualable de reencuentro entre oferta y demanda –comentó Nardi- y desde la organización facilitar y potenciar ese encuentro lo más posible”. Seguramente AgroActiva será, una vez más, el escenario que todos vamos a necesitaremos para empezar a recuperarnos y en particular nuestro querido campo argentino que otra vez se constituirá en un factor fundamental para la puesta en marcha de la economía.

Asimismo Nardi reiteró que “en los próximos días vamos a comunicar la nueva fecha por nuestros canales oficiales. Por el momento, nos quedamos en casa y nos cuidamos entre todos”. Por último, la presidente de AgroActiva agradeció por anticipado a “expositores, proveedores, instituciones, público, prensa y amigos en general por la paciencia y el acompañamiento.