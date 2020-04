Gasparetto: “El virus entra por los ojos, la nariz y la boca, si tenemos las manos limpias no deberíamos contagiarnos”

El doctor Marcos Gasparetto dialogó esta mañana con FM90.7 y se refirió, entre diferentes temas, al uso correcto del barbijo, mascarillas y tapa bocas, y volvió a remarcar la importancia de lavarse las manos con frecuencia y de la manera correcta.

“La Organización Mundial de la Salud no había recomendado el uso de este tipo de accesorios porque no tenía estudios sobre el virus, ya que es un virus nuevo. En este momento, no es obligatorio el uso pero si recomendado ya que la Organización Mundial de la Salud lo ha recomendado a partir de las primeros estudios y estadísticas surgidos durante esta pandemia”, dijo.

“El virus entra por los ojos, la nariz y la boca, si nosotros tenemos las manos limpias no deberíamos contagiarnos. Si a eso le sumamos el tapa bocas y la antiparras estaríamos completamente cubiertos. El lavado de manos debe ser frecuente y bien hecho”, agregó.

“El barbijo que está repartiendo la municipalidad es el que sirve para la comunidad, porque se hizo con friselina de 45 gramos, es triple capa, y tiene las especificaciones técnicas del Ejercito. Este barbijo es útil, sirve y lo quiero dejar claro para que la comunidad esté tranquila”, continuó.

“Esta herramienta es útil para protegerme y para proteger a los demás, usémoslo como es recomendado. La manera correcta de hacerlo es haciendo que tape la boca y tratando de tocarlo lo menos posible, colocándolo y sacándolo utilizando las tiritas. Se lava con agua y jabón, con el jabón de lavar la ropa, y se seca al sol”, completó.

Por otra parte, Gasparetto comentó sobre este virus que no hay mucho para decir, solo basta con ver las situaciones de Italia, España o Estados Unidos. “Nosotros tuvimos la suerte de hoy domingo tener el diario de lunes, es muy simple, si el virus toma aquí la dimensión que tomó en esos lugares la situación sería muy complicada, yo no quiero llegar a eso”, cerró.