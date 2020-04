Yanina Goñi: “Creo que en la cuarentena la clave es ser flexibles, adaptables y empáticos con el otro”

La Licenciada en Psicología, Yanina Goñi, dialogó con FM90.7 sobre la importancia de quedarse en casa y sobre todo lo que ello significa, en cuanto a conflictos y diferentes situaciones que pueden producirse en los hogares.

“Yo venía implementando desde antes esto de las sesiones virtuales por lo que estaba habituada, hoy creo que es una de las claves en este momento que estamos atravesando. En mi caso los pacientes enseguida accedieron a este modo de trabajo”, comentó.

“La realidad de todos no es la misma, no todos tienen las mismas posibilidades, los mismos trabajo o estructuras familiares, como tampoco las capacidades de adaptarse a esta situación para con cada uno. Lo difícil es generalizar y lo esencial es que en la mediad que cada uno pueda conocerse un poco más a sí mismo, pueda adaptase y atravesar esta situación de la mejor manera”, agregó.

“En el caso de las familias, una de las características comunes que he escuchado en este tiempo es la dificultad de aquellos que trabajan desde sus casas y además tienen hijos en edad escolar, haciendo las tareas, más las tareas domésticas, que hacen que se genere mucho trabajo extra al habitual y a veces no contando con todas las herramientas para eso”, continuó, referida a las situaciones de aislamiento que tiene la posibilidad de conocer.

“Yo creo que la escuela sigue funcionando, virtualmente pero sigue funcionando, y que para los docentes esto también es un desafío, que cada uno también tiene una realidad diferente, en cuanto a herramientas, capacidades virtuales y como trasmitir vía ese medio los conocimientos que antes transmita en el aula. Creo que la clave es ser flexibles, adaptables y ser empáticos con el otro”, adjuntó.

Por otra parte, referida a las relaciones de pareja, Yanina señaló que hay en crisis o no hay que adaptarse, ya que ninguno estaba acostumbrado a pasar las 24 horas del día con la familia. “Pueden pactarse o generarse espacios de tolerancia, de privacidad, aun en ámbitos en los que por ahí no hay tanto lugar. Debemos intentar tener esos momentos, me parece importantísimo para poder preservar el vínculo”, explicó.