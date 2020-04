Nuestra Historia de hoy: Juan Manuel Elordi

En una nueva historia de chicos de Saladillo que hoy están lejos, Agus Di Benedetto entrevisto a Juan Elordi. Una hermosa historia que le compartimos.

-Juan, contá cómo arranco tu historia en Saladillo

*Mi historia arranca desde muy chico en Huracán, cuando tenía 5 años, empecé ahí con todos mis compañeros de escuela. Desde muy chico. Estuve hasta los 16 años que me toco ir a Racing. Recuerdo de profes a Silvio Tenaglia, Néstor Zagaglia y después ya cuando crecí tuve a Elvio Vázquez. Era un grupo bárbaro ese y jugamos torneos re importantes a nivel provincial. Me toco la posibilidad de subir a reserva y primera siendo muy chico, y tener rodaje con jugadores más grandes. Un día surge la posibilidad a través de Elvio de ir a probarnos a Banfield, junto a Lucas Piergiacomi y Federico Rodríguez, al mismo tiempo, yo ya estaba haciendo pruebas en Racing, por lo que tuve que decidir. SI bien las dos opciones eran interesantes, opte por Racing ya que me había ido mejor en las prácticas.

-Cómo fue de un momento a otro estar nada más y nada menos que en Racing

*Quede definitivamente luego de un amistoso contra Estudiantes en City Bell. Estaba con mi viejo, cuando el técnico vino a avisarme que había quedado, llorábamos todos, una emoción infernal, como nunca, era un sueño. Llame a mi vieja para contarle y ella también lloraba. Tenía edad de quinta, que ya era bastante grande para lo que es inferiores. Me fui metiendo de a poquito en el grupo, yo me di cuenta que al técnico le gustaba, porque ya al segundo partido me puso de titular. Me pregunto si alguna vez había jugado de lateral izquierdo, que nunca en la vida lo había hecho, pero le dije que me animaba, que jugaba hasta de arquero, y así fue que termine todo el torneo jugando de 3. Ya después en cuarta se pone bravísimo, es el filtro, porque estas re cerca de primera y reserva. Estuve en el club los dos años de cuarta y luego de eso me toco no firmar contrato. Llegue a jugar cerca de diez partidos en la reserva, pero cuando llego Cocca como técnico de primera trajo un montón de jugadores de él, y los pibes quedamos relegados. Así término mi etapa en Racing, que fueron 3 años.

-Fue un golpe duro? Cómo siguió todo?

*Fue bravo, sobre todo porque te bajoneás. Después de eso, mi representante me consiguió pruebas en clubes de la B, de la C, pero estaba mal anímicamente, en las pruebas no le podía dar un pase a un compañero, re bravo es eso. Sentí que iba a largar todo, que dejaba. Y llego la prueba en Tristán Suarez, lo que era mi última chance, anduve re bien, me fue espectacular, quede el primer día nomas. Jugaba de titular en reserva y andaba muy bien, me citaban para primera, llegue a ir al banco todo. Un día, cuando mejor estaba, ya metiendo banco de primera y todo, viene mi viejo a hablar conmigo, y me cuenta algo que fue un masaso. Vinieron del cuerpo técnico, no voy a dar los nombres pero si cuento la historia, a decirle que si querían que debutara y empiece a tener rodaje les tenía que dar plata, un montón de plata. Le dije que no, que ni loco se le ocurriera, porque era mucho lo que le pedían, aparte era una cosa re rara. Así que les dijo que no, y seguí entrenando. Después de todo eso, nunca más me tuvo en cuenta, era re alevoso, me bajo a reserva, estando re bien, ni jugaba en reserva, me tuvo 6 meses corriendo donde ni jugaba. Ahí se puso todo cuesta arriba de vuelta, fue un golpe durísimo a la ilusión.

-Luego de eso, como continua la historia? Porque lo que contás es un golpe re duro

*Me vuelvo a Saladillo, medio bajoneado, y ahí por intermedio de Diego Ferrín me sale la chance de irme a Brown de Puerto Madryn que jugaba en Nacional B, lejísimos de toda mi familia. Un lindo grupo, pero ya estaba armado, vino el técnico me comento como era la situación, que era un equipo armado pero que me podía quedar a pelearla. Jugaba en liga local, y solo una vez fui al banco de primera en el nacional. No tengo nada para decir, porque el tipo me fue de frente, llegue con el grupo ya armado. Estuve solo 6 meses, cuando el hermano de un compañero mío de ahí, me llama para contarme que jugaba en Sol De Mayo de Rio Negro, y estaban buscando un lateral izquierdo, así que ni lo dude y fui, ya que en Brown tenia pocos minutos.

-Encontraste tu lugar finalmente en Sol De Mayo?

*Me llaman los dirigentes, arregle, porque sabía que iba a jugar. Llegue, me encontré un club humilde pero lindo grupo de personas. Un lugar re cálido, con buena gente. Al segundo año que llegue logramos el campeonato y el ascenso al Federal A, algo hermoso. Llegamos lejos en Copa Argentina, que nos toca quedar afuera contra Defensa Y Justicia, ya partidos televisados y de otro tipo, algo histórico para el club, enfrentar equipos de primera. Siempre digo que ahí me vinieron todas juntas, porque en ese párate luego del ascenso, yo ya estaba de novio con una chica de Viedma (que hoy es mi mujer), me avisa que estaba embarazada. Se vino todo junto, algo hermoso, de los mejores momentos de mi vida. En lo deportivo, también espectacular, peleamos el ascenso al Nacional B, hicimos un campañón, estábamos metidísimos. Y otro gran momento, fue que nos tocó dejar afuera a Rosario Central en Copa Argentina. Ese partido tuvo más repercusión incluso que salir campeón, llegamos a Viedma estaba todo el mundo en la calle esperándonos como héroes, algo inolvidable. Así que acá estoy, sigo acá, ya que me tratan muy bien, esperando que pase esto para retomar la competencia. Pero sin duda, que Sol De Mayo me ha dado muchísimas alegrías y un lugar.

