Distribución de alimentos

La Escuela Secundaria N° 6 “Vito Dumas” estuvo realizando por estos días, la organización y distribución de los primeros módulos de alimentos a aquellas familias de la institución que se encuentran atravesando momentos difíciles a causa de la realidad que estamos atravesando como país.

Como Equipo Directivo, junto a la Inspectora de Enseñanza, no podemos dejar de valorar el trabajo coordinado de nuestros docentes, porque la escuela Pública se mantiene en PIE gracias a acciones como estas.

Seguramente muchos de nosotros tengamos verdaderas razones para quedarnos en casa por constituir grupo de riesgo: Hijos menores a cargo, pacientes inmuno-suprimidos, embarazo, etc.

Sin embargo, optamos por hacernos presentes en la escuela una vez más y poner en acción palabras tales como solidaridad, compromiso, vocación, empatía. En momentos donde prevalecen el temor, la angustia y la necesidad de ponerse a resguardo para evitar ser alcanzados por una enfermedad tan cruel que, además de atentar contra la vida nos aísla de nuestros seres queridos, Decidimos asumir el riesgo y poner el cuerpo, porque sabemos que debemos estar cerca de cada alumna y cada familia, porque no queremos perderlos.

Tal vez les resulte algo tan natural como levantarse cada mañana, tal vez ni siquiera les parezca un hecho trascendente ni heroico porque esa es la forma en la que conciben la vida. Entonces doblemente gracias en nombre de todos los pibes de la escuela y sus familias.

Como Equipo Directivo necesitamos de más personas como Ustedes, comprometidas y siempre dispuestas. Nada de esto se hace en soledad. Hoy, más que nunca, cobra relevancia el trabajo en Equipo para llegar hasta los que más nos necesitan. No hace falta hacer donaciones millonarias ni descubrir la vacuna del coronavirus para ser un ciudadano pleno, con sentido social y capacidad de entrega al prójimo. ¡Simplemente GRACIAS, GRACIAS GRACIAS!!!