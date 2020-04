Historias de Saladillo: Octavio Martínez

En una nueva entrega de chicos oriundos de nuestra ciudad que hoy están en busca de sueños, hoy Agus Di Benedetto entrevisto a Octavio Martínez, un talentoso que viste de rojo.

– Octavio como te inicias en el fútbol, contanos tus primeros pasos.

*Yo arranque en Apeadero cuando tenía 6 años o menos, me acuerdo que tenia de profe a Nico Tomatti. Me encantaba jugar de 5, de volante central. Me encantaba el puesto porque me gustaba meter ahí en el medio. Después cerca de los 12 años el profe me puso de enganche, y me gusto, y quede en ese puesto ya. Siempre jugando en Apeadero. También algo lindo que me paso fue haber jugado dos años los torneos provinciales para la selección de Saladillo, ya con 14 años jugaba en reserva y alternaba en primera. A los 15 años ya me toco jugar en primera. Esas son experiencias hermosas.

Y después de todo eso ya vino lo de Independiente.

– Bien, acá hacemos una pausa. Como se dio eso? Como fue tu prueba en Independiente?

*Yo estaba en Apeadero re cómodo, no pensaba en esto. Un día, seguro se acuerda la gente, vino Independiente a la localidad de Cazón a hacer una prueba de jugadores. Fuimos muchos chicos de Saladillo y nos vieron. Habrá pasado un mes y me llamaron comentándome que tenía que ir para allá, a Avellaneda a hacer dos pruebas. Pasadas esas dos prácticas, el técnico de la categoría pidió que me ficharan. Así que ahí arranco mi historia en Independiente. Con edad de séptima.

– Como siguió todo? de golpe, de un momento a otro te encontraste nada más y nada menos que en Independiente.

*Si, fue algo hermoso. Es lo que uno sueña. Hoy me encuentro en sexta y jugando de titular re consolidado. Peleamos el campeonato, hasta faltando dos fechas íbamos punteros, así que mas no puedo pedir

Ni bien llegue, hasta que tuve el pase, que era fines de 2018, jugué un partido en Liga contra San Lorenzo. Al otro año, ya fichado me fui a vivir a la pensión, quede en Afa, y salvo el primer partido que no me cito contra Patronato, de ahí en adelante fui dos veces al banco y a partir de la cuarta fecha titular todo el año. Nos tratan muy bien, tanto los compañeros que tengo como el club nos tratan bárbaro.

– De que estas jugando hoy? Dentro de que esquema.

*Nuestro técnico que es Alejandro Fernández, juega siempre con el sistema 4-1-3-2, que es el que siempre trabajamos. Yo juego de interno, como una especie de enganche o a veces también de extremo derecho. Desde que tenemos a Alejandro usamos este sistema, ya que el año pasado, que nuestro técnico era Luciano Preccone (ex jugador de chaca y Atlético Tucumán) jugábamos con un 4-3-3 bien definido. Fuimos casi todo el torneo punteros y se nos escapó en el final. Así que me encuentro re bien, jugando y con continuidad.

-Muy linda historia oti, algo que quieras agregar?

*Muchísimas gracias a Uds. desde la liga por la entrevista. Ahora después que pase todo esto, queda seguir entrenando a full, para continuar en busca del sueño. Antes del parate por el virus, justo se había comunicado con nosotros el técnico de la reserva, el Negro Gómez, que jugaba en River y Vélez, para comentarnos que nos iba a ver, y que alguno de mi categoría iba a saltar directo a reserva. Así que también con la expectativa de eso, ya que sería algo soñado.

