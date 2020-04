REUNIÓN DEL INTENDENTE CON LOS LEGISLADORES LORDÉN Y ABARCA

El mandatario comunal Ing. José Luis Salomón mantuvo en su despacho, junto con la Secretaria de Gobierno Viviana Rodríguez, una reunión de trabajo con la Diputada Alejandra Lordén y el Diputado Walter Abarca en la que abordaron varios temas en el marco de la pandemia del Covid-19.

Se dialogó respecto a las distintas medidas que se están realizando desde el municipio en materia de salud y prevención; en cuanto a esto, se charló sobre las salas de aislamiento no hospitalarias que se prepararon para alojar, en caso de ser necesario, casos sospechosos y confirmados leves de coronavirus que no tengan posibilidades de realizar un aislamiento domiciliario, un tema muy importante que se conversó también fue sobre el gran trabajo que se está haciendo en los controles de acceso a la ciudad cabecera y las localidades del interior durante las 24 horas del dia, otras de las medidas de las que se dialogó es la producción y reparto de barbijos en la población como una medida de protección para disminuir las posibilidades del contagio de este virus que azota a nuestro país y distintas ciudades en la Provincia de Buenos Aires.

Ante los efectos que genera esta cuarentena están los emocionales y los económicos, es por ello que desde el municipio se implementó un espacio de contención emocional comprendido por 17 psicólogos para quienes requieran de este servicio; en cuanto a lo económico se dialogó de la difícil situación que se está atravesando dada la disminución de la actividad económica que impacta de lleno a todos y el municipio no es ajeno a esta realidad debido a la baja del 50% o más que hubo en la coparticipación provincial de todos los municipios producto de la situación actual que se está viviendo debido a las consecuencias que el coronavirus genera en todo el país, no obstante esta difícil situación desde el estado municipal en conjunto con otras entidades que colaboran con alimentos y recursos económicos se realiza habitualmente el reparto de viandas a adultos mayores y bolsones de mercadería a quienes más lo están necesitando en este momento. Otro trabajo en conjunto entre el ejecutivo municipal a través de la OMIC y concejales de ambos bloques políticos que se encuentran realizando diariamente son tareas de control de precios y stock en los distintos comercios de nuestra ciudad para lograr que se respeten los precios fijados por el estado nacional y que los consumidores no se vean perjudicados por sobre precios.

Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de seguir trabajando todos juntos sin distinción, para enfrentar este virus que afecta a todo el mundo y que desde nuestra ciudad se están haciendo todos los esfuerzos para disminuir y bregar para que el impacto del mismo sea el menor posible.