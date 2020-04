GUILLERMO RAWSON PADRE DEL HIGIENISMO ARGENTINO FALLECIÓ HACE 130 AÑOS.

“QUE EL LEGADO DEL DR.RAWSON SIRVA PARA QUE EN ESTOS TIEMPOS QUE NOS ATACA EL CORONAVIRUS DESPIERTE EN MUCHOS JÓVENES LA VOCACIÓN DE SER CIENTÍFICOS, EPIDEMIÓLOGOS, MÉDICOS INVESTIGADORES O TRABAJAR EN ORGANIZACIONES COMO LA CRUZ ROJA E INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD” CARLOS ANTONIO GOROSITO. “Hace 130 años el 2 de febrero de 1890 falleció en París el Dr… Guillermo Colesbery Rawson Rojo. Había nació en San Juan el 24 de junio de 1821,era hijo de Amán Rawson un joven médico estadounidense que se había radicado en aquella provincia cuyana a instancia del doctor Colesbery, un amigo y compatriota suyo, quien residía en Mendoza, ejerciendo como médico de José de San Martín. Establecido en dicha pequeña y lejana ciudad interior, Rawson contrajo matrimonio en 1819 con María Justina Rojo Frías, hija de una distinguida familia de unitarios afincada en la provincia.( Gómez González, Jaime. «Rawson, Guillermo (1821 – 1890)»). Guillermo fue el segundo hijo del matrimonio y le debe su segundo nombre al Dr. Colesbery, quien invitó a su padre a radicarse en San Juan. Sus estudios primarios los realizo en su provincia natal, y los secundarios en el Real Colegio de San Carlos en Bs.As. Posteriormente comenzó sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires donde recibió el elogio de sus profesores y compañeros por sus conocimientos. Las aptitudes demostradas por Rawson impulsaron a sus profesores, quienes mediante una carta le pidieron al Rector de la Universidad, Paulino Gari, que se le entregara a Rawson el grado de Doctor en Medicina sin rendir la tesis, amparándose en el artículo trece del Superior Decreto del 21 de junio de 1827, que permitía que la Universidad le otorgase este grado a todo aquel que fuese ilustre y eminente en alguna facultad. El rector no aceptó, ya que consideraba que lo que se le pedía se encontraba fuera de sus atribuciones; sin embargo, le encomendó al profesor Cuenca que tras la lectura de la disertación de Rawson, le dirigiese la palabra en nombre de la facultad y le entregase el título de médico.( Cantón, Eliseo . Conferencia sobre el Dr. Guillermo Rawson, su obra de legislador a higienista en ocasión del primer centenario de su natalicio (1921). Buenos Aires: Academia y Facultad de Medicina de Buenos Aires.) Su profesor Claudio Mamerto Cuenca le dirigió estás palabras al entregarle el título: “La Universidad felicita a vuestro padre, a Buenos Aires, a la República toda por los días de triunfo y gloria que vuestro genio le prepara. (…) Hay un libro en blanco, doctor Rawson, que hace muchos años que esperaba la pluma inspirada de un hijo del Plata que escriba en él la primera página: este libro, destinado a jugar un día un rol importante en los destinos de la República, cuando los hombres de vuestra capacidad se hayan ocupado de él, es el libro todavía en blanco de nuestra ciencia médica”. Rawson con el tiempo sería Legislador Provincial y Senador Nacional por su provincia y siendo Bmé. Mitre Presidente de la Nación lo designo como Ministro del Interior. Durante su gestión planificó y organizó el asentamiento de colonos galeses en el actual territorio de Chubut, razón por la que hoy la capital provincial lleva su nombre. (El Historiador). Tras las epidemias de fiebre amarilla que se sucedieron en Buenos Aires entre 1870 y 1871, Rawson se dedicó al estudio de las epidemias, de las enfermedades y de la higiene; de las epidemias de fiebre amarilla, escribió lo siguiente:” Yo he presenciado, por razón de mi profesión, lo que ha sucedido en la epidemia pasada… Yo recuerdo… la soledad que se hacía en torno de los enfermos. Yo he visto abandonado el hijo por el padre, he visto a la esposa abandonar al esposo; he visto al hermano moribundo abandonado por el hermano.”(Álvarez, Adriana (2007). «Guillermo Rawson». De la Higiene Pública a la Higiene Social en Buenos Aires, una mirada a través de sus protagonistas, 1880-1914. Medigraphic). En 1876 asistió al congreso médico de Filadelfia, donde expuso su trabajo sobre «Estadística vital de Buenos Aires», el más completo que se había escrito sobre este tema, que inauguró los estudios de higiene en nuestro país. Rawson había sido testigo de los estragos del cólera, cuyo brote tuvo lugar en 1867, tras el arribo de los soldados que habían peleado contra el Paraguay, y se cobró la vida de unas 600 personas, incluida la del entonces vicepresidente Marcos Paz. Al azote del cólera le siguieron los de tifus, viruela y difteria, y finalmente la gran epidemia de fiebre Amarilla, en 1871. La cifra oficial de muertos por esta enfermedad fue de 13.614, de los cuales la mitad eran niños. Rawson sostenía además: “Ese aumento tan excesivo de personas en un tiempo en que la ciudad no estaba convenientemente preparada para recibirlos o darles su necesario acomodo, dio lugar a una acumulación incompatible con la salud general, y contribuyó sin duda al terrible desarrollo de la epidemia de 1871, que arrebató más de 12.000 extranjeros. (…) Se tuvo entonces la dolorosa evidencia de que las condiciones higiénicas de Buenos Aires eran en extremo desfavorables y que era asunto de la mayor urgencia investigar y remover las causas del mal”.( Alberto B. Martínez, Escritos y discursos del doctor Guillermo Rawson, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1891, pág. 45 y 69). Se ocupo de las condiciones de vida en los conventillos y sostenía que había inacción para solucionar el problema. En 1885 publicó su trabajo titulado “Estudio sobre las casas de inquilinato de Buenos Aires “donde realiza un estudio comparativo sobre este tema en ciudades como Londres, París y Nueva York, y presentó una propuesta pormenorizada para la inspección y reglamentación de las casas de inquilinato, y, más importante aún, para la construcción y financiación de viviendas obreras a bajo costo. El informe señalaba: “Entre los problemas sociológicos y económicos que se relacionan estrechamente con la Higiene Pública pocos hay que puedan compararse en importancia con el que se refiere a las habitaciones de los trabajadores…” Y urgía a tomar cartas para poner fin a este problema: “No basta acudir con la limosna para socorrer individualmente la miseria; no basta construir hospitales y asilos de pobres y mendigos… Es necesario ir más allá; es preciso buscar al pobre en su alojamiento y mejorar las condiciones higiénicas de su hogar, levantando así su vigor físico y moral, sin deprimir su carácter y el de su familia humillándolos con la limosna”. (Conforme a Alberto B. Martínez, Op. Cit., pág. 107.) En 1873 inauguró en la Facultad de Medicina la Cátedra de Higiene y se retiró once (11) años después en 1884 con estas palabras: “Las cuestiones de Higiene son la que han de resolver la prosperidad de nuestro país no sólo en lo físico, sino en lo moral y en lo psicológico. Es necesario difundir las nociones de la Higiene, popularizarlas, habituar a la sociedad con estas maravillas de la ciencia que han llegado a producir los fenómenos asombrosos que encontramos realizados en las grandes poblaciones del mundo”.( Cesáreo Rodríguez, Ideario de Guillermo Rawson, Buenos Aires, Instituto Cultural Joaquín V. González, 1941, págs. 95 y 96.)El higienismo es una corriente que nace en la primera mitad del siglo XIX con el liberalismo, cuando los gobernantes comienzan a reparar con más detenimiento en la salud de la ciudad y sus habitantes. Se consideraba la enfermedad como un fenómeno social que abarcaba todos los aspectos de la vida humana.( Ruiz Rodrigo, Cándido; Palacio Lis, Irene (1999). Higienismo, Educación Ambiental y Previsión Escolar: Antecedentes, pág. 275. Publ. Universitat deValencia). Rawson que además de ser médico fue político decidió destinar la mitad del dinero que el Congreso le había otorgado como pensión al Premio que se otorgara anualmente como mejor investigación sobre Higiene. El Dr. Guillermo Rawson es considerado cómo el padre del Higienismo en la Argentina e impulso la creación de la Cruz Roja en nuestro país. Rawson como esta expresado al comienzo falleció en la ciudad de Paris donde había concurrido para un tratamiento medico dado a una enfermedad ocular que padecía. En estos tiempos que nos acecha el CORONAVIRUS es importante rescatar la historia y el legado de argentinos como el Dr. Rawson que hicieron su aporte al país y muy particularmente en el campo de la Salud. Quizás en el futuro inmediato teniendo en cuenta los estragos que está haciendo el CORONAVIRUS en el mundo y los enfermos y muertes que hay en nuestro país muchos jóvenes decidan ser científicos, epidemiólogos, médicos investigadores, trabajar en la Cruz Roja, en la Organización Panamericana de Salud o en la OMS (Organización Mundial de la Salud). Que el DR. Guillermo Rawson sea inspirador de muchas vocaciones para profesiones y actividades vinculadas con la preservación de la Salud”. Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 18 de Abril de 2020.