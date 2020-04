HISTORIAS DE SALADILLO: Hoy Leandro Ceballos

En el día de hoy en esta nueva entrega de chicos de Saladillo jugando fuera de nuestra ciudad, Agus Di Benedetto entrevisto a Lean Ceballos. Te mostramos su historia;

-Lean, como arranca tu historia con el fútbol.

*Cuando tenia 6 años empece a ir a la escuelita de Fútbol del Vasco Olarticoechea,donde jugábamos en cancha sintética. Después una vez que cumplí 8 ya arranque en la escuelita de Huracán, donde jugué siempre. Recuerdo en la escuelita tuve de profes a Diego Ninni, Fede Flores y Tomi Faretta. Después mas de grande cuando empece a jugar en las competitivas recuerdo a Blas Basabe, Agus Sarracino, Agus Di Benedetto, y alguno mas que por ahí no recuerdo. Siempre me gusto jugar de delantero, de chiquito.

Antes de cumplir los 15, me toco representar a la selección de Saladillo, y ya empece a jugar en reserva en Huracán, todas cosas que me re sirvieron para tener rodaje.

-Te toco debutar en primera siendo muy chico, no es así?

*Si, con 15 años me toco debutar en primera. Fue un momento único, re lindo. Debutar en primera, en el club que te formaste, es bárbaro. Tanto el técnico como mis compañeros me re apoyaron y bancaron.

En mi segundo partido en primera, que fue contra Urso ya me toco convertir un gol, y tuve la suerte de convertir algunos mas en ese proceso. Así que estoy re agradecido a Elvio Vazquez que me dio la posibilidad de debutar, eso genera mucha confianza y aprendes de esas cosas.

Cambiarse en el vestuario, el roce de primera, todo a la larga después te sirve.

-Luego de eso arranca tu etapa en San Lorenzo?

*Claro, luego de ese año que te contaba que me toco debutar en primera, ya a comienzos del 2019, con edad de séptima división, me toca quedar en San Lorenzo de Almagro.

Fue una prueba que me consiguieron del club por intermedio de Fabian Scoltore, que le agradezco porque ademas estuvo pendiente de como me iba y todo eso. Me evaluaron durante una semana que me quede en la pensión, y ya quede.

Estuve todo el año 2019 ahí jugando para San Lorenzo, donde conocí un club hermoso y un buen grupo de compañeros.

Ya llegado fin de año, no tuve mucha continuidad, y tras una charla con el técnico me toco no seguir en el club. Igualmente siempre voy a estar agradecido porque aprendí muchísimas cosas de esa etapa.

-Lean, como te encuentra hoy la actualidad?

*Hoy estoy muy contento porque estoy en un gran club como es Nueva Chicago, que milita en la segunda categoría del fútbol argentino.

Me toco estar a prueba una semana, y les gusto mucho mi rendimiento, por lo que quede para jugar en AFA en sexta división.

Hicimos una pretemporada bastante fuerte a principios de este año, donde también metimos un par de amistosos.

Me toco andar bien en esos partidos, convirtiendo goles.

Justo que estaba por empezar el torneo, pasa esto del virus, que obviamente se paro todo. Seguimos igualmente con una rutina de entrenamientos que nos manda el profe del club. Entrenamos dentro del espacio que cada uno puede, como ser a mi, me toca entrenar en el balcón, es todo medio raro, pero nos tenemos que arreglar de esa forma.

-Estas ansioso para que todo se normalice y arrancar a jugar? y desde la Liga de Fútbol te deseamos lo mejor.

*Si la verdad, que estoy con muchas ganas porque justo estaba por arrancar el campeonato. Así que esperando, igualmente esto me parece va a llevar un tiempo, ya que una vez que podamos volver a entrenar vamos a tener que hacer de vuelta una especie de pretemporada para ponernos a tiro.

Y bueno, re agradecido por la entrevista, y por permitirme contar mi historia. Es el sueño que tengo poder llegar a debutar,se que es duro pero hay que meterle ganas y fuerza, muchas gracias.

