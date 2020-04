Coronavirus: Confirman el positivo de la mujer de 94 años y descartan el joven de 30

El Director Ejecutivo del Hospital Posadas de Saladillo, Javier Piñeyro, junto a su Asociado Félix Crognale, brindaron información oficial respecto del primer caso confirmado de coronavirus en Saladillo.

Confirmaron que se trata de un caso positivo de la mujer de 94 años y que el joven de 30 el resultado fue negativo. Ambas muestra fueron analizadas en el Hospital Rossi.

Según manifestaron, a la mujer se le tomó otra muestra enviada esta tarde para realizar en seguimiento.

En tanto el joven que tenía peso epidemiológico por su contacto con personas del Gran Buenos Aires, se le tomó una nueva muestra para poder descartarlo definitivamente. Estiman tener los resultados entre mañana a la tarde y el jueves por la mañana.

Expresaron que hay que respetar a la familia y que hay mucha gente que opina sin tener la información y hace que se genere una suerte de escrache y lo que se pide es respetar el derecho del paciente y la privacidad.

El virus no tiene apellido ni dirección. Las personas están aisladas desde el primer momento y sus contactos estrechos vigilados, aseguraron.

También dijeron que hay que recurrir a la información oficial y no hay que viralizar aquella que no lo es.