Historias De Saladillo: Luca Di Candia

En este segmento que entregamos desde la Liga de Fútbol, te presentamos la historia de Luca Di Candia, el delantero que se fue de chico a Banfield y hoy la actualidad lo encuentra en Cañuelas, fue entrevistado por Agus Di Benedetto.

-Luca, bienvenido a este segmento, contanos tu historia de chico en Saladillo.

*Arrancó como muchísimos chicos de mi edad, en la escuelita del Vasco Olarticoechea desde re chiquito, tendría 3 años. Después me fui para Huracán con un montón de amigos, y con ese mismo grupo después nos fuimos para Argentino. Ese año en Argentino, tenía de profes a Juampi Lilli y al Goro, y tuve la suerte de salir campeón por primera vez.

Ya después de ese paso por Argentino con 12 o 13 años me fui para La Lola.

-Una vez que llegaste a La Lola, ya te quedaste ahí hasta que te tocó irte afuera?

*Claro. Siempre en La Lola, donde me tocó la chance de jugar en pocos años 4 finales acá en Saladillo. Una mala suerte bárbara, siempre perdíamos las finales ahí nomás contra Huracán, hasta que pudimos ganar una. En esa camada de Huracán jugaba Martín Lombardi y esos chicos.

Estaba muy muy bien esos años, me sentía re bien. Me acuerdo que cuando tenía 13 años, Elvio Vázquez que dirigía en ese momento la primera de La Lola, me hizo debutar en primera en un partido re importante que estaban peleando el campeonato. Así que eso fue como soñado, debutar en primera con 13 años.

Después siguió mi historia en La Lola, mientras jugaba los domingos en las mayores, los sábados jugaba en sub 17.Tenía edad de sub 15 pero jugaba en la sub 17.

Imagínate que siendo re chico, entrenaba directamente con los mayores.

Hasta que cuando tenía 16 recién cumplidos me salió la chance de irme a Banfield.

– Cómo se dio esa posibilidad y cómo te fue?

*Esa posibilidad se da a partir de una prueba que me consiguieron por intermedio de Elvio Vázquez y el Vasco Olarticoechea. Justo unos días antes me había ido a probar en San Lorenzo, que me había ido bien, pero me decidí por Banfield.

La verdad que el primer año fue excelente, así como te digo, excelente. Titular todo los partidos, re en crecimiento mi juego. Muchos goles, un año bárbaro. Ya el segundo año, fue más bravo, me tocó pelearla más.

Y el tercer año mío en Banfield, que ya era el 2019, se complicó más la cosa. Me citaron poco, notaba que no me tenían casi en cuenta. A mitad de año, vino mi representante a comentarme que estaba la chance de irme a Temperley. Era una linda posibilidad, ya que era un club importante. Pero tras charlar con él, decidimos que me quedaba y la peleaba un semestre más en Banfield. Pero siguió todo igual, la verdad fue un año de muy poco rodaje el último ese ahí.

Mientras estuve en el club, terminé el secundario y a la vez hice cursos de inglés y demás para no perder tampoco el hilo de todo eso.

– Cómo está tu actualidad, como venía el 2020 antes del parate por la pandemia?

*Decidimos no seguir en Banfield, porque la verdad ya la había peleado muchísimo sin tener continuidad.

Entonces mi representante me cuenta de dos o tres posibilidades que había a las vueltas. De todas esas, en consenso con mi familia terminé decidiéndome por Cañuelas, que juega en el ascenso. Al mismo tiempo estoy estudiando Administración de Empresas mismo en Cañuelas.

Mi idea era estar aunque sea 6 meses en Cañuelas para mostrarme y tener rodaje. Estaba entusiasmado con la chance, pero justo pasó todo esto que nos cortó todo.

Así que esperando, que pase esto y como sigue todo. Pero la actualidad me encontraba en Cañuelas con ganas de mostrarme y hacerme ver.

-Luca te deseamos lo mejor desde la Liga, y que la pelea de sus frutos. Lo mejor para vos.

*Gracias Agus,por tenerme en cuenta, y por este tipo de notas, que está muy bueno en estos tiempos para que la gente se entretenga.

– LIGA DE FÚTBOL DE SALADILLO-