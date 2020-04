La Anses no se comunica telefónicamente para solicitar datos personales ni bancarios para el cobro del IFE

La ANSES recuerda que no efectúa ningún llamado telefónico solicitando datos personales, bancarios o de correo electrónico con relación al pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Ante algunos casos informados de llamados recibidos por personas cuyo trámite de IFE fue aprobado y están en la fase de cobro del beneficio, la ANSES reitera que todos los trámites, pagos de prestaciones y subsidios son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos.

En este sentido, se previene a los beneficiarios del IFE que reciban cualquier llamada de supuesto personal del organismo que les soliciten los datos indicados, que los ignoren porque no provienen de la ANSES.