Historias de Saladillo: Martín Lombardi

Martín Lombardi, luego de jugar en Huracán, fue a River Plate en busca de su sueño. Hoy la actualidad lo encuentra en un gran momento, donde ya firmó contrato, jugó la copa Libertadores sub 20 con el club y hasta tuvo entrenamientos con la primera división. En esta entrevista que le realizó Agus Di Benedetto, nos cuenta su historia.

-Martín, bienvenido. Contá como arranca tu historia en Saladillo.

* Yo siempre digo que todo lo que soy se lo debo a mi arranque de chiquito en Saladillo en Huracán. A Huracán le debo todo este hermoso presente. Arranque de re re chiquito, amo a ese club. Siempre digo que le agradezco a los dirigentes y a todos los profes que tuve.

Arranque ahí a los 6 años con chicos que hoy son mis amigos y creo que eso es lo más importante.

Cada vez que vuelvo a Saladillo, o cuando tengo algún finde libre, me encanta ir los sábados a ver los pibes y los domingos la primera.

Me toco ir ganando confianza, ganar campeonatos y un montón de cosas en las inferiores en Saladillo.

-Cómo se la oportunidad de irte de Saladillo?

* Me toca irme a River por intermedio de Fabián Vázquez que me consiguió la prueba. Me fue bien ese primer entrenamiento, y entonces empecé a ir todos los miércoles. Me acuerdo que la primera vez que fui y vi el monumental no lo podía creer, una cosa es ver los partidos y otra estar ahí, viéndolo en persona.

Juanjo Borrelli, que estaba en el tema de inferiores del club, me dijo que había quedado. Y que iban a hablar el tema de venirme a la pensión. Lo primero que hice fue llamarlo a mi papá, para darle la noticia. Me fui a Saladillo y con mi familia disfrutamos de lo que fue la mejor noticia de mi vida, lejos. En enero de 2017 ya empecé a jugar en la Séptima.

-Cómo fue dar ese gran paso? y cómo siguió luego tu etapa en River?

*Ale Montenegro, que era el técnico de la Séptima, me dijo que esté tranquilo. Que jugara como sabía. Que me iban a tener paciencia hasta que me adapte. Hice la pretemporada y me acuerdo de que en el primer partido usé la camiseta número 10 e hice un gol. No lo podía creer. Terminé todo acalambrado, porque el ritmo era distinto al que estaba acostumbrado a jugar. Me entrenaba con todo, hablé con la nutricionista para alimentarme bien. Y ya igualé el ritmo de los chicos que tenían varios años en el Club. Todo fue una cuestión de tiempo, porque mentalmente estaba preparado para jugar en River.

– CÓmo fue pasar a sexta división? Y cómo te fue luego de dar ese salto?

* Sí. El cambio fue el año pasado. Porque Guillermo Rivarola me dio la confianza para ser titular. Me dijo que juegue como sé, sin presionarme. Que tome decisiones y me sacrifique para recuperar la pelota. Ahí empecé a mostrarme como enganche. Me ayudó mucho también, que entendí rápido la idea de jugar como la Primera. Me costó, pero me hice el lugar. Ahora con personalidad, pido siempre la pelota, entendí lo que es ser jugador de River. Ahora viene lo más lindo, aunque el camino se achique.

– Martín, contá que significa haber entrenado con primera? qué es que Gallardo te de órdenes o qué jugador te deslumbro?

* La verdad que esos entrenamientos son una cosa de loco. No podía creer de un momento al otro estar entrenando con esos verdaderos monstruos.

Sin lugar a duda que en esas prácticas si tengo que elegir un jugador que me deslumbró es Juanfer Quintero. Si bien son todos jugadores de élite, ver a Juanfer hacer las cosas que hace es una locura, es crack.

Y bueno que te dirija Marcelo, aunque sea en un par de prácticas, ya es un lujo. Es re intenso para manejar los entrenamientos, que es lo primordial creo. Cuando entrenás con la primera te das cuenta la diferencia, te pasan por arriba. Un día me toco hacer un táctico con Scocco y Pratto, y es increíble verte ahí.

-La verdad que un verdadero sueño Martín. Ojalá todo siga marchando como hasta ahora. Lo último para despedirte, algún deseo que tengas a corto plazo contanos. Y muchísimas gracias por esta entrevista.

* El deseo creo que es el que tiene todo pibe que juega al fútbol. Debutar en primera, cuando me toque el día. Yo sé que estoy muy cerca pero a la vez estoy muy lejos. Pero es pelear, si llegué hasta acá, que estoy muy cerca, no puedo ni debo bajar los brazos ahora.

Después soñando ya un poco más, bastante más, creo que un deseo hermoso sería poder jugar en la selección, y listo ya después de eso no puedo pedir más. Te agradezco Agus por la entrevista y esperar que todo esto pase para seguir.

