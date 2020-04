Epílogo: pandemia, implosión, ruptura del equilibrio dinámico

Desde que comenzó la PANDEMIA DE CORONAVIRUS (2020) resuenan en mis oídos intermitentemente las palabras de la exrepresentante del FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Christine Lagarde «Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía global. Hay que hacer algo y YA». Frase por supuesto desmentida en estos tiempos ¿Por qué no antes?

Cumplo mis 70 años el próximo 25 de junio y por supuesto me encuentro comprendida en las generales de la ley como diríamos los abogados o en la nueva clase de los ABUELOS, como dicen la mayoría de los periodistas sin importarles que a muchos no les tocó en suerte esa felicidad, tampoco les gusta que los llamen así y mucho menos que los curateen (les nombren curador) como si no pudieran disponer de sus vidas.

No acostumbro a festejar con amigos y toda la parentela mi cumple pero créanme que este por ser redondo y por coincidir con los 75 de mi compañero de ruta tenía programado el encuentro y hasta había señado el local. Es más, como me gusta proyectar hasta había pensado en entregarles para el recuerdo este librito. No pudo ser por la pandemia improyectable, entonces decidí enfrentar este otro desafío, haciendo reingeniería, reconvirtiéndome o como quieran llamarlo. VA POR LA RED INFORMÁTICA.

Va a tener sus pro y sus contra, igual que cuando decidí suspender el ejercicio de mi carrera de abogacía, renunciar a mis clases de Derecho Constitucional en la Universidad de La Matanza y elegir mi lugar en el mundo fuera de la gran urbe del primer cordón e instalarme en la semiruralidad saladillense.

Para muchos de mis parientes, amigos y oyentes no va a ser una novedad el tema de la implosión de los EEUU porque hace décadas que lo sostengo, así que la confirmación de esta tesis, más allá de la dolorosa pérdida en vidas humanas, me trajo una pequeña satisfacción a mi intelectualidad superdecaída en la época del coronavirus. Demás está decir que acá se vive como un privilegio el espacio, el aire libre, la inexistencia de medios colectivos de locomoción. Por nada del mundo me puedo olvidar de los que viven hacinados, de aquellos que no pueden tener una convivencia aceptable en sus hogares, los que no tienen hogar…

Creo en verdad que la implosión va a ser mayor, va a afectar a todo el sistema capitalista, más allá de que lo queramos o no. Cómo se va a definir el NUEVO ORDEN MUNDIAL es algo que no lo sabemos pero que mucho depende de lo que hagamos TODOS Y CADA UNO. Desde el cuidarse y cuidarnos en esta pandemia hasta aprovechar la mal llamada cuarentena para hacer un autoanálisis de cuánto podemos aportar desde nuestra pequeña e irrepetible humanidad.

El neoliberalismo perdió su hegemonía, pero siempre el capitalismo va a hacer lo posible por reinventarse. Confío en la gran mayoría, en los pueblos del mundo para hacer una humanidad amigable con nuestro planeta, que al fin pudo respirar y curarse algún agujero de ozono. En Europa se dejó ver el Himalaya, en China la luna.

Una última reflexión sobre el tema del empleo. Sabemos que hay desempleo, pero también que hay sobre empleo, personas que trabajan en dos, tres o más. Siempre comparto el tema de redistribuir las riquezas para erradicar la pobreza, hoy también redistribuir el empleo. Si trabajamos tres días en la semana por ejemplo lunes, miércoles y viernes los que tienen documentos terminados en número par y martes, jueves y sábados los que terminan en impar, duplicamos los empleos, reducimos a la mitad el transporte, la contaminación y los gastos que conlleva y duplicamos nuestro tiempo para invertirlo en ser felices. Por supuesto que hay para aportar millones de ideas así que manos a la obra, como siempre digo la CREATIVIDAD NO TIENE LÍMITES.