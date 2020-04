HISTORIAS DE SALADILLO: Mateo «Chino» Rodriguez

Hoy les presentamos la historia del Chino Mateo Rodriguez, quien hizo todas las inferiores en Huracán, y el presente lo encuentra en AFA en San Lorenzo de Almagro Esto nos contaba en la entrevista que le realizo Agus Di Bendetto;

-Bienvenido Chino, conta como arranca tu acercamiento al fútbol.

*Arranco a jugar al fútbol, como casi la mayoría de todos mis amigos y compañeros de mi edad, en la escuelita del Vasco Olarticoechea. Estuve en la escuelita del vasco hasta cuando tenía cerca de ocho años.

-Luego ya pasaste a jugar en algún club?

*Si, tendría ocho años o nueve, cuando me fui a Huracán con muchos de mis compañeros. En el club hice toda la etapa de escuelita y también de divisiones inferiores, que se juega a partir del sub 11. Así que toda etapa de lo que fue inferiores la hice en el mismo club, que fue Huracán. Siempre le estoy agradecido al club y a los profes que tuve porque gracias a ellos aprendí todo lo que soy como jugador. Me toco ir ganando experiencia y de a poco me toco la chance de empezar a jugar con jugadores más grandes, lo que te da otro roce. También tuve la suerte de representar a la selección de Saladillo en torneos provinciales.

-Conta ese proceso Chino, como fue tu salto a jugar en las divisiones mayores siendo muy chico?

*Teniendo 14 años, Elvio Vazquez que dirige las divisiones mayores del club, me convoco para jugar en reserva. Con tanta mala suerte que cuando me avisan de la citación, estaba con mucha fiebre y vómitos. Así que medio un bajón porque era algo re lindo que me citen para jugar con los más grandes. A la semana de eso, cuando pude volver a entrenar, me llego el aviso que me habían citado pero no para reserva, sino para primera, así que imagínate mi emoción, con 14 años iba a jugar en primera del club que hice todas las inferiores. Me acuerdo clarito el partido y todo, fue contra Cazón, en la cancha de ellos, y terminó empatado uno a uno. No me olvido más, obvio. De ahí en más seguí jugando los sábados en mi división, y alternando los domingos con los mayores.

-Como es tu presente hoy en San Lorenzo y que se siente estar en ese lugar?

*Lo de San Lorenzo que es mi actualidad es algo único, hermoso. Me entere de la prueba estando de vacaciones con mi familia, en verano. Le avisan a mi papa, que me habían conseguido la prueba por intermedio de Fabián Scoltore, y que iba a durar tres días. Como uno de esos días fue feriado o algo así, finalmente me probaron dos días. El primer día hicimos fútbol en una de las canchas del club que son de sintético, y ya al otro día en una cancha de pasto normal. Después que termino ese partido en cancha de once, nos llama el coordinador a mí y a tres chicos más y nos avisa que habíamos pasado la prueba, que habíamos andado bien, y que teníamos que volver ya al otro día, a mostrarnos con los chicos del plantel de AFA. Así que bueno, volví al otro día, donde hicimos fútbol ya con el plantel de San Lorenzo, y quedaron que después nos iban a avisar. Pero no fue así, porque al rato que terminamos la práctica, uno de los coordinadores se acercó a hablar conmigo y decirme que ya había quedado, que querían hablar con mi familia. Así que se contactaron con mi papa, que estaba viendo el entrenamiento y ahí hablaron con él y le dijeron que querían que me quedara en el club.

-Un sueño, fuiste a ver qué pasaba, y te volviste con la noticia que habías quedado.

*Si, la verdad algo hermoso. Ya me confirmaron que quedaba y me tenía que quedar en la pensión del club. Eso fue un viernes, y me pidieron que vuelva el lunes. Así que entonces a los tres días ya me fui definitivamente, y arranque el año 2020 en San Lorenzo, en mi categoría que es séptima división. MI director técnico, es Claudio Viscovich, juego de volante creativo y hasta que paso esto del virus, venia perfecto. -Chino, muchísimas gracias por la nota, y por contar tu historia a la gente. Te deseamos lo mejor y que te vaya muy bien.

*Bueno Agus, muchísimas gracias a vos y a la gente de la liga por tenerme en cuenta, y esperemos que sí, que me siga yendo bien, y que esto pase pronto. Un saludo para todos.

