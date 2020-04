Reunión con profesionales de la salud

Este domingo el intendente José Luis Salomón convocó a profesionales de la salud, entre ellos a los directores del Hospital “Dr. Posadas”, Dr. Javier Piñeyro, Dr. Felix Crognale, el Dr. Marco Gasparetto en representación de la empresa UDEM, el Dr. Alejandro Armendáriz como coordinador del Consejo Asesor Médico y la Dra. Martina Antonelli a cargo de la Subsecretaria de Salud Pública del municipio; además de otros funcionarios del equipo de gobierno local para analizar la medida anunciada por el presidente de la Nación el pasado sábado respecto a las salidas recreativas y de esparcimiento en la vía púbica.

En dicha reunión se tuvieron en cuenta varias cuestiones sobre el posible impacto de la medida, llegando a un consenso mayoritario en que era conveniente no permitir este tipo de salidas, debido a que en Saladillo existe un caso positivo de coronavirus cuyo nexo epidemiológico no pudo ser determinado, lo que hace suponer que el virus puede encontrarse en circulación comunitaria; por lo que, para evitar el riesgo de aumentar los contagios en nuestra ciudad se decide, en pos de proteger la salud de nuestros ciudadanos, no habilitar este tipo de actividades de esparcimiento y continuar con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.