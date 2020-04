Wuiovich: “La economía y la salud son preocupantes, y el equilibrio entre esas dos partes será lo más difícil de resolver”

El Secretario de Desarrollo Local, Vladimir Wuiovich, dialogó con FM90.7 sobre diferentes acciones realizadas desde su área en relación a la cuarentena obligatoria en el marco de prevención del Coronavirus.

“Nunca imaginamos quizás que en la función íbamos a realizar determinadas acciones coo descargar camiones de papas a granel como lo hicimos en La Rural días atrás. Se hizo un poco dificultoso pero realmente valió la pena, llegó del Ministerio de Desarrollo Social de Provincia y una fábrica de papas de Balcarce”, comentó.

“Un grupo de jóvenes convocados por el Padre Alejandro nos dieron una mano para a descarga y el embolsado, y en estos días ya se fueron repartiendo junto con los bolsones de alimentos. Mañana vamos a preparar una nueva entrega para que no se pongan feas las papas y que nada se pierda, en este caso para las escuelas a través del Consejo Escolar”, continuó.

“En nuestra comunidad hay una solidaridad muy grande y se ve manifiesta en las actitudes de todos, desde empresarios que pueden donar grandes sumas de dinero y lo hacen hasta una jubilada, que nos donó un sobre con 200 pesos completándolos con billetes de 10. Yo me quedó con quienes pueden hacerlo y lo hacen, no tiene sentido señalar a quienes no lo hacen, hay muchas positivas para rescatar y eso seguramente será lo que nos quede cuando todo esto pase”, agregó, referido a donaciones realizadas dentro de nuestra comunidad.

“Ese sobre me tocó a mí ir a buscarlo y realmente fue muy grande la emoción, se veía que ahí había mucho sentimiento, mucho amor y la intención de aportar un granito de arena de alguien que por ahí no le sobra absolutamente nada”, completó.

Por otra parte, en relación al reparto de barbijos, Wuiovich indicó que esa fue una gran decisión del Municipio y del Intendente José Luis Salomón. “Tengo entendido que estaba casi todo entregado, quizás falta algún barrio por distribuir pero estaría casi todo el partido con barbijos entregados”, señaló.

“Haber tenido la posibilidad de llegar a toda la población con los barbijos y a raíz de ello permitir que todos puedan acceder a uno fue realmente bueno. Además por otro lado, entre mano de obra e insumos cada barbijo al municipio le salió $9,70 y cuando uno ve los precios que se manejan en otros lugares, destaca que Saladillo le pudo entregar un barbijo a cada ciudadano por ese valor”, adjuntó.

En otro orden, se hizo mención durante la charla a la demanda de comerciantes o empresas por querer volver a trabajar y la necesidad de hacerlo. “Es un trabajo arduo explicar esta situación y por momentos hasta desesperante, porque uno no puede dejar de entender la situación y la realidad que cada comerciante o ciudadano vive y por otro lado no corrernos de lo que regula nación o provincia en fin de priorizar la salud”, declaró.

“A partir de ayer se implementan algunas excepciones que tienen que ver con la modalidad delivery, pero claramente esto es un paliativo, no es una solución. Además lo que uno ve, es que no hay un consumo masivo desde la sociedad, a no ser en lo que esté relacionado a alimentos y limpieza. Esto quizás hasta dificulte aún más tener abierto un comercio”, agregó.

“Me preocupa muchísimo el tema de la construcción, albañil, plomero o electricista, para todo esto enviamos una alternativa con un protocolo a provincia y estamos a la espera de que nos indiquen si es viable o no”, completó.

“Obviamente que entendemos la situación y pedimos paciencia porque es un marco de emergencia y claramente la economía y la salud son preocupantes, y el equilibrio entre esas dos partes será lo más difícil de resolver”, cerró.