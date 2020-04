HISTORIAS DE SALADILLO: Benjamín Gutiérrez

En esta ocasión, el entrevistado de hoy por Agus Di Benedetto es Benja Gutiérrez, conoce la historia del pibe de nuestra ciudad que hoy el presente lo encuentra en Atlanta en cuarta división.

-Bienvenido Benja, como lo hacemos siempre, contanos cómo arranca tu historia con el fútbol.

*Arranque de muy muy chico, cuando tenía solo tres años, en la escuelita del Vasco Olarticoechea, una locura de mi abuela Marisa ya que era re chico. Los primeros entrenamientos por lo que me cuentan agarraba la pelota con la mano, un desastre. En la escuelita del Vasco estuve aproximadamente hasta los 6 años. Ya después de cumplir los 6, me fui a jugar a Huracán, donde estuve cerca de 5 años. Pase ahí en Huracán toda mi primera etapa formándome como persona y jugador. Jugaba en la categoría que jugaba Martín Lombardi y ese grupo, nos entendíamos y nos llevábamos muy bien. Así que estuve hasta después de los 11 años en el club. Estoy muy agradecido a todos los profes que tuve porque es una edad que uno es muy chico y te marca todo eso.

-Cómo se da esto de irte a probar afuera siendo muy chico.

*Los últimos años míos en Huracán, mientras estaba ahí, me tocó irme a probar suerte a Boca. Yo era amigo de Nahuel Tenaglia, jugábamos juntos en la canchita del barrio y el papá de él nos llevó a probar. Nahuel en esa época ya estaba en infantiles en Boca. Así que la primera vez que fui a algún lado fue esa experiencia en Boca. Después de eso, al año siguiente, era muy chico tenía 12 años, me fui definitivamente de Saladillo a Independiente. Fue una prueba que vino a hacer acá Independiente en cancha de Argentino. Después de esa prueba se comunicaron con mi familia, les dijeron que les había gustado y me tenía que ir allá, así fue que empecé a ir a Independiente. Así que fue una experiencia hermosa, y quiero agradecer a Lali Flocco, que me llevó un montón de veces de Saladillo al predio de Independiente a entrenar. Ese año que estaba muy bien en lo futbolístico, me agarró una neumonía fuertísima que la verdad me relego un montón y perdí un montón de rodaje. Fue una lástima y no pude seguir en Independiente. Ahí nomás, después de eso, me consiguieron una prueba en Vélez Sarfield, donde me fue bien y había gustado, pero esas cosas que a veces tiene esto, en la pensión no había mas lugar y lamentablemente no me pude quedar, así que me tuve que volver a Saladillo. También me tocó hacer algunas pruebas en San Lorenzo antes de volver definitivamente.

-Una vez que volviste a Saladillo después de esas experiencias, cómo fue eso?

*Después de eso de Velez que te contaba, me tocó volver y estuve jugando en La Lola, un año en donde me tocó salir campeón, y después en Argentino. Ya estando en Argentino, me tocó salir campeón en la sub 15 donde jugaba con un montón de mis amigos. Un momento hermoso, porque además de salir campeón con mi división, ya con esos 15 años me tocó debutar y jugar partidos en primera con Arturo Asin de técnico, una cosa hermosa. Al año siguiente llegó el tanque Tenaglia a Argentino, y la verdad di un salto bárbaro. El Tanque siempre que lo cruzó se lo digo, me sirvió un montón en la etapa mía de terminar de formarme. Y bueno, cuando ya corría el año 2018 me tocó de vuelta partir de Saladillo.

-A dónde te fuiste Benja? Y cómo te encuentra hoy la actualidad?

*Por una prueba que me consiguió mi viejo, me tocó irme a probar a Atlanta. La verdad que un club hermoso, donde me toco que me vaya muy bien. Este es el tercer año ya que estoy en Atlanta, y vengo bien, sumando, vengo remontando, en un buen nivel. Así que contento, estoy en cuarta división, ya cerca de lo que es pegar el saltito definitivo, así que muy bien. Ahora justo paso esto del virus, pero bueno, tranquilo, entrenando desde casa con la rutina que nos mandan los profes. Si bien a uno le agarra un poco de ansiedad por que quiere empezar a entrenar o a jugar, soy consciente que hay que esperar que esto pase para seguir.

-Benja muchísimas gracias por contarnos tu historia, que hoy te encuentra en Atlanta, y esperemos que esto pase y sigas creciendo y sumando experiencia.

*Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, y ojala, ojala cuando todo esto pase se vengan cosas lindas. Un saludo para todos.

LIGA DE FÚTBOL DE SALADILLO-