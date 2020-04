Salomón: “En Saladillo tenemos un caso positivo, no sabemos de dónde vino ese contagio y nos obliga a ser muy prudentes”

El intendente José Luis Salomón dialogó con FM90.7 sobre la actualidad de nuestra ciudad en relación a diferentes aristas relacionadas al Coronavirus. A continuación los puntos más destacados de la entrevista.

Posibles nuevos casos positivos:

“Hoy se activó nuevamente el protocolo por una persona de 94 años que está alojada en un geriátrico con algún síntoma. Activar el protocolo no quiere decir que si o si sea un caso positivo pero tenemos que estar atentos y alertas todos los días con estas situaciones”.

“Este caso de la pandemia nos tiene a todos ocupados y evidentemente todo el accionar municipal esta accionado hacia esto”.

Cuarentena y aislamiento social obligatorio:

“Hay muchas personas que lo cumplen y hay otras que evidentemente aprovecha todas las posibilidades para salir, esto es natural en la vida del ser humano, está el que cumple y el que no aun pudiendo hacerlo. Tratamos de buscar el equilibrio e intensificamos los controles en la vía pública y en la ruta las 24 horas”.

“Hemos logrado fortalecer los controles en la planta urbana, por lo tanto si cada tanto nos consultan a donde vamos, donde vivimos o nos toman la temperatura, hace que la gente mida un poco más las salidas. Hoy la actividad recreativa está restringida por una cuestión de salud pública”.

“Yo como intendente tenia mis dudas sobre aplicar o no la medida de la salidas recreativas, en estas cosas me manejo mucho por consultas y tratando de buscar mucha información. Eso hicimos y definimos no habilitar estas salidas recreativas, tenemos una incertidumbre muy grande porque ya tenemos un caso positivo y no sabemos de dónde vino ese contagio”.

“Un caso como el que tiene Saladillo es un caso que nos obliga a ser mucho más prudentes todavía que otros municipios. Hay que esperar y aguantar hasta que el sistema nacional lo disponga y nosotros podamos evaluarlo a nivel local en función de lo que vemos y sabemos que sucede en nuestra ciudad desde el punto de vista profesional de la medicina”.

El equilibrio entre la situación económica y la salud:

“A nivel mundial es un tema que se debate mucho, la economía o la salud. Yo creo que no es la economía o la salud, creo que son las dos cosas, o la economía en servicio de la salud, no me cabe la menor duda de que es asá. Como encontrar el justo equilibrio es muy difícil”.

“La salud que sostiene al mundo hoy es la salud del Estado y el Estado se nutre de los recursos económicos. Será muy difícil en Argentina sostener al Estado nacional, provincial o municipal, será un punto muy difícil encontrar un punto medio día a día”.

“Hay mucha gente que sufre demasiado porque no están acostumbrados a vivir en el estado de vulnerabilidad, hay familias que si lo hacen, se acostumbraron a hacerlo y saben dónde tocar timbre, pedir o reclamar. Hay otros que no está preparados y hoy están obligados a no trabajar, a quedarse en sus casas y los recursos se le agotan. Me parece que es un tema difícil en el que hay que trabajar mucho”.

“Tratamos de esta cerca de todas estas personas con la ayuda y siendo muy prudentes en el tema. El comité de Emergencia Alimentaria y su trabajo han sido muy sólidos, hoy se reparten un número importante de bolsones y la ansiedad está más controlada”.

Situación económica del municipio:

“Para este mes de abril estamos en condiciones de pagar los sueldos, lo vamos a hacer los primeros días de mayo, tenemos los recursos para hacerlo porque veníamos medianamente ordenados y organizados”.

“Al realizarse este parate de acción, el municipio para y también paran algunos gastos que teníamos. Otras cosas siguen funcionando, vehículos, circulación, roturas, más de mil sueldos, horas extras, todo eso se paga. Estamos trabajando de una manera bastante organizada, tratando de que todo funcione de la mejor forma posible”.

“Económicamente, nosotros teníamos que recibir un dinero que habitualmente se recibe por coparticipación desde la provincia. Ese recurso bajó en casi un 50%, en este mes de abril teníamos que recibir 19 millones aproximadamente y recibimos casi 9,5 millones”.

“Por recaudación municipal recaudamos bien y debo agradecerlo, pedimos a quien pudiera pagar que lo haga y a quienes no que no. La verdad para nosotros, que la agente siga pagando y en algunos casos no teniendo trabajo, es la mejor donación que pueden hacer. Esa recaudación no ha sido mala, aun así ha habido una baja del alrededor el 40% y 7 millones de pesos”.

“A pesar de todo esto el primero de mayo vamos a pagar todos los sueldos, la dificultad se va a presentar en mayo y estamos trabajando con el gobernador, permanentemente en contacto, para resolver estas situaciones».

Dengue:

“Para nosotros es un tema muy especial, creo que en Saladillo es la primera vez que tenemos casos en semejante proporción. Este año hemos tenido 12 casos, 9 confirmados en estudios. Este es otro de los casos que nos ocupa y preocupa a todos”.

Corte de pasto y poda:

“El municipio este año no va a podar, no tenemos personal para hacerlo y nuestro trabajo hoy tiene que estar apuntado totalmente a la recolección de residuos, a la higiene urbana general. Sabemos que esto va para largo y le pedimos a la gente que tenga consideración, que los dueños de los terrenos traten de mantenerlos en condiciones aunque sea tener corto el pasto”.

“El municipio igual está activo y tratando de hacer todo lo que se pueda dentro de las posibilidades y dar respuestas”.