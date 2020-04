Reunión de trabajo con concejales

El intendente José Luis Salomón se reunió con concejales del bloque oficialista de “Juntos por el Cambio” para abordar distintos temas con relación al trabajo que se viene realizando en Saladillo para enfrentar la pandemia del coronavirus que azota el mundo entero.

Algunos de los temas abordados tuvieron que ver con la difícil situación económica que se está atravesando como sociedad y que indirectamente también afecta la recaudación municipal, aunque se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar sueldos de los empleados municipales, el pago del personal privado que se encuentran realizando controles durante la noche ya que de día lo hacen Funcionarios, Concejales, Legisladores, Defensa Civil, Policía y Voluntarios para así poder garantizar 24 horas de control en los accesos; por otra parte se invirtió en 35.000 barbijos que se continúan distribuyendo a nuestros habitantes para protección y como una medida más de seguridad para proteger nuestra salud, también se continúa asistiendo de manera alimentaria a muchas familias que están pasando por una difícil situación económica a través del comité de Emergencia Alimentaria el cual gracias los aportes económicos de la jornada solidaria realizada los domingos 12 y 19 de abril en la que muchos ciudadanos de nuestra ciudad colaboraron con alimentos y aportes económicos logrando un monto de $574.785,57, más los aportes que propiamente realiza habitualmente el municipio de saladillo, se pueden continuar comprando insumos de primera necesidad para ayudar a quienes más lo necesitan.

Teniendo en cuenta que esta pandemia afectó al funcionamiento normal del municipio en cuanto al personal y que se vio reflejado en una disminución del mismo, también en la reducción de la prestación de algunos servicios, entre ellos la recolección de residuos; es por eso que el municipio tomó la determinación de comprar un kit portacontenedores y 22 volquetes para colocar en distintos puntos estratégicos de nuestra ciudad y así poder garantizar tener más opciones para depositar nuestros residuos domiciliarios.

Por último, se dialogó sobre todas las medidas de prevención que se vienen abordando desde el municipio y sobre los centros de aislamientos no hospitalarios que se prepararon para alojar casos de Covid-19 confirmados leves que no tengan la posibilidad de realizar un aislamiento domiciliario durante el transcurso de la enfermedad.

Por supuesto respecto a este tema se continúa instando a la sociedad a mantener el distanciamiento social y permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible ya que actualmente es el lugar más seguro para no contraer el virus debido a que posiblemente el mismo pueda estar circulando dentro de la comunidad.