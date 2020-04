Saludos del STM

CADA 1 DE MAYO HOMENAJEAMOS A LOS TRABAJADORES EN SU DÍA, CONMEMORANDO AL MOVIMIENTO OBRERO MUNDIAL. JORNADA REIVINDICATIVA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABADORES EN EL MUNDO ENTERO.

REMONTÁNDONOS HISTÓRICAMENTE AL ORIGEN DE LA FECHA, QUE TUVO LUGAR POR SUCESOS NO TAN FELICES PARA LOS TRABAJADORES DE CHICAGO, QUE RECLAMABAN POR SUS DERECHOS; HOY, PARODÓJICAMENTE, TAMBIÉN NOS ENCONTRAMOS EN UNA LUCHA POCO GRATA.

EL MUNDO ENTERO SE ENCUENTRA UNIDO MÁS QUE NUNCA… NO HAY MARCHAS, NO HAY LUCHAS VANAS, NO HAY CALLES REPLETAS, NI SE AGITAN BANDERAS. SE PROLONGAN LOS SILENCIOS Y EL ECO SE APODERA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS VACÍOS…

COMO NUNCA ANTES NOS UNIMOS; NO HAY DIVISIONES, NO HAY BANDERAS… UNA SOLA BANDERA UNE A TODOS EN ESTOS TIEMPOS, QUE SON TIEMPOS DE PANDEMIA, Y ESA BANDERA ES LA DE LA LUCHA POR DARLE BATALLA Y SALIR AIROSOS DE ELLA, DEJANDO ATRÁS ESTOS DÍAS TAN DUROS, DE LOS QUE NINGUNO DE NOSOTROS TIENE MEMORIA, AL MENOS NO, DESDE HACE MUCHOS AÑOS.

SERÁ UN 1 DE MAYO DISTINTO, PORQUE EL 2020, SERÁ UN AÑO DISTINTO PARA LA HUMANIDAD TODA. EL AÑO, EN QUE EL HOMBRE LIBRÓ LA MÁS DURA BATALLA… EN QUE TUVO QUE DESACELERAR SU MARCHA, Y EL PLANETA RESPIRÓ. EL AÑO QUE MARCARÁ LA VIDA DE TODOS.

SERÁ UN 1 DE MAYO CON HOMENAJES VIRTUALES Y CON RECONOCIMIENTOS DESDE CASA.

HOY NO PODREMOS REUNIRNOS, PERO DE TODOS MODOS ESTAREMOS CERCA PARA VALORAR EL EMPEÑO CON EL CADA DÍA, LOS TRABAJADORES PONEN SU FUERZA DE TRABAJO AL SERVICIO DE LOS CONCIUDADANOS. Y HOY MÁS QUE NUNCA, CUANDO HAY QUE QUEDARSE EN CASA, SE VALORA TODO LO QUE SE HACE DESDE AFUERA.

EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SALADILLO, SALUDA A TODOS LOS AGENTES MUNICIPALES EN ESTE DÍA, ESPECIALMENTE HOY, EN QUE MUCHOS DE ELLOS, NO PUEDEN QUEDARSE EN CASA, PORQUE SUS TAREAS RESPONDEN A SERVICIOS NECESARIOS Y ESCENCIALES, PARA QUE TODO LO DEMÁS SIGA EN MARCHA.

SON TIEMPOS DIFÍCILES, PERO NO DECAEREMOS SI LUCHAMOS JUNTOS.

TIEMPOS DE PANDEMIA, TIEMPOS DE CAMBIO… AUGURAMOS QUE TODO SE DISIPE PRONTO. QUE LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS QUE ESTO PUEDA APAREJAR, PUEDAN PALIARSE ADECUADAMENTE CON LA AYUDA DE TODOS EN CONJUNTO; Y QUE DIOS GUARDE LA SALUD DE TODOS Y CADA UNO, PARA VOLVER A ENCONTRARNOS EN UN MUNDO MÁS SALIDARIO Y MENOS VANO.

EL MEJOR DE LOS DÍAS, VENDRÁ PRONTO TRABAJADORES, Y SERÁ UN FELIZ DÍA. QUE LA ESPERANZA SEA NUESTRA BANDERA, POR UN 1DE MAYO DISTINTO, PERO ACOMPAÑANDO A TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES EN SU DÍA.

¡FUERZA TRABAJADORES!. ¡A NO DECAER!. DE ESTA PANDEMIA, SALIMOS JUNTOS.-

JOSÉ LUIS CABALLIERI

SECRETARIO GENERAL

SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SALADILLO