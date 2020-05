En el Día del Trabajo un fraternal saludo a todos los trabajadores

“EN ESTE 1 DE MAYO DE 2020 UN SALUDO DESDE LO MÁS PROFUNDO DEL CORAZÓN A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SALUD QUE NOS CUIDAN DEL CORONAVIRUS Y EN ELLOS A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS SECTORES QUE CON LA SUMA DE SUS PEQUEÑOS EMPUJONES MUEVEN AL MUNDO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“ He citado muchas veces esta frase atribuida a Helen Keller:» El mundo no se mueve únicamente por los poderosos empellones de los héroes, sino también por la suma de los pequeños empujones de cada trabajador honesto». El mundo ha funcionado y sigue funcionando por el esfuerzo de los trabajadores desde más brillante intelectual o investigador que con su descubrimiento aporta al avance de la humanidad hasta quién realiza el más esforzado de los trabajos también con la misma finalidad. En el curso de las historia los trabajadores han logrado muchas conquistas sociales y laborales pero eso fue como corolario de sus intensas luchas. Hace más de un siglo en Chicago (EEUU) los trabajadores se movilizaban bajo esta consigna:” «Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa”. Muchos de los que encabezaron las movilizaciones fueron ejecutados. La historia los conoce como los mártires de Chicago habían empezado las huelgas el 1 de mayo de 1886. Se trabajaba por entonces más de 16 horas diarias y bajo condiciones indignas. Celebramos el día del trabajador el 1 de Mayo de cada año en reconocimiento a las luchas aquellos y muchos otros pioneros. La mayoría de los países del mundo tiene al 1 de mayo como la fecha para celebrar el Día del Trabajo. Ellos, los mártires de Chicago, y muchos otros mártires en la historia Universal honraron el nombre del “trabajador” porque todos los logros de los trabajadores en la historia del mundo no han sido una concesión “graciosa” de los empleadores, sino el fruto de las luchas de los hombres y mujeres del mundo del trabajo. El trabajo tiene un valor extraordinario en la vida del ser humano: le permite realizarse dignamente. Es la posibilidad de comer, de acceder a la vivienda, ala salud, a la educación y la cultura, acceder a todos los bienes de confort que el mismo hombre va generando con su trabajo, al esparcimiento… En definitiva el trabajo hace digno al ser humano. El que tiene trabajo se encuentra entre los favorecidos de la tierra era otro de los conceptos que yo venía repitiendo con frecuencia. Por eso también sostengo que los que pierden el trabajo o no tienen trabajo viven en un estado de angustia y hasta de desesperación. También lo que están ante la posibilidad de perder su trabajo entran en ese estado de angustia y desesperación que les produce la incertidumbre de saber si podrán conservar o no el trabajo. Es que el trabajo es el instrumento que genera la posibilidad de vivir dignamente y realizarnos como seres humanos. Un empresario de Silicón Valley (EEUU) Martín Ford fundo una empresa dedicada al desarrollo de software y posteriormente escribió algunos libros relatando su experiencia. En el año 2016 la editorial Paidós público en castellano su libro titulado:” El Auge de los Robots .La Tecnología y la Amenaza de un Futuro sin Empleo”. Ford sostiene en su libro que ha medida de que la tecnología siga desarrollándose y en forma acelerada, y realice trabajos que hace el hombre: las máquinas reemplazarán a las personas para trabajar y que tanto los empleos de alto nivel y nivel medio desaparecerán. Que el resultado podría ser un desempleo masivo, y generar entonces una mayor desigualdad, así como también la implosión de la economía basada en el consumo. Desde hace algunos años se venía pensando en la posibilidad de perder puestos de trabajo como consecuencia del avance de la tecnología. Era el augurio de un futuro incierto en el mundo del trabajo. Este 1 de Mayo de 2020 encuentra al mundo en una situación muy compleja con la Pandemia del CORANAVIRUS y se planeta en muchos aspectos una situación despertante. La OIT (Organización Internacional de Trabajo) advirtió que unas 1.500 millones de personas, casi la mitad de la fuerza laboral formal en el planeta, podrían perder sus trabajos debido a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de coronavirus. El Director General de la OIT Guy Ryder ha declarado: «Millones de empresas en el mundo están al borde del colapso, carecen de ahorros y de acceso al crédito. Éstos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo y, si no se los ayuda ahora, sencillamente perecerán». Según recogió la Agencia TELAM:” La OIT elevó sus proyecciones de pérdida de puestos de trabajo hasta el equivalente a 305 millones de empleos solo en el segundo trimestre de 2020. Además, el tercer informe del organismo, que reúne a gobiernos, empresas y sindicatos, calculó que unos 232 millones de empresas de comercio mayorista y minorista, 111 millones del sector turístico, 51 millones de la rama hotelera y 42 millones de otros sectores, como el inmobiliario, están en serio peligro de cierre.” En estas horas difíciles lo único cierto es la incertidumbre acerca de lo que puede pasar. Pero como siempre sostuve que hay que ser optimista tengo la certidumbre de que vamos a vencer la Pandemia del CORONAVIRUS. Que los científicos lograran la vacuna contra el virus. Que los Estados replantearán su rol entre otras cosas en relación con sus políticas de Salud. Que se apoyará además a la ciencia y la investigación científica. Que se intentará buscar reactivar la economía mundial pero preservando la salud de los seres humanos. Y los trabajadores de todas las disciplinas y actividades seguirán haciendo su aporte como lo han hecho a lo largo de la historia. Al conmemorarse hoy el Día Universal del Trabajo las dirigencias políticas, empresariales y obreras del mundo y de nuestro país tendrán que analizar rápidamente el nuevo escenario y encontrar nuevas alternativas para no enfrentar un futuro sin empleo y sin vidas humanas. Debemos salvar al mundo y al mismo tiempo garantizar la posibilidad de trabajo a todos lo que hace a la dignidad del hombre libre. En este 1 de mayo de 2020 saludo fraternalmente en forma muy especial a todos los trabajadores de la salud que nos ayudan a combatir el CORONAVIRUS y en ellos todos los trabajadores de todos los sectores que procuran que vivamos BIEN Y CON SALUD. ¡¡¡ A TODOS LOS TRABAJADORES QUE CON LA SUMA DE SUS PEQUEÑOS EMPUJONES MUEVEN AL MUNDO: UN FRATERNAL SALUDO!!!.” Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 1 de Mayo de 2020