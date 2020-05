Historias de Saladillo: Lucas Elordi

Hoy Agus Di Benedetto entrevistó a Lucas Elordi, quien siendo muy chico, categoría 2006, se encuentra en San Lorenzo de Almagro en la novena división, viviendo en la pensión del club.

-Lucas bienvenido, cómo arranca tu historia con el fútbol?

*Al fútbol empiezo a jugar desde que tengo uso de razón. Mi familia, tanto mis hermanos más grandes como mi papá, son todos re futboleros y les encanta el deporte y el fútbol en sí, entonces desde muy chico me inculcaron eso. Así que cuando tenía tres años o menos ya empecé a ir al complejo a la escuelita del Vasco Olarticoechea, creo que estuve dos años ahí aproximadamente, hasta cerca de los cinco.

-Luego de ese paso siendo muy chico por la escuelita del Vasco, arrancaste en algún club?

*Si, ya cuando tenía cinco años me fui a Huracán, donde estuve siempre. Desde todo el proceso de escuelita hasta lo que fue inferiores, donde conocí a muchos de los que hoy son mis amigos. Tanto todo lo que fui aprendiendo en escuelita como después en inferiores fue muy bueno. Me tocó jugar cuatro años en categorías competitivas en inferiores, dos años en sub 11 y dos en sub 13. Compartimos muy buenas experiencias jugando en torneos en otros lados. Nos tocó salir a competir a torneos donde iban un montón de equipos importantes de todo el país, fuimos a Chivilcoy, a Olavarría, a Las Flores. Momentos re lindos y experiencias re lindas, además en el torneo de Chivilcoy nos tocó salir campeones, justo el mismo año que salimos campeones en sub 11 en el torneo local.

-Te tocó jugar con 13 años ya en la reserva de Huracán no? Cómo se dio esa chance y cómo la tomaste?

*Si, la verdad que la posibilidad de jugar en reserva siendo tan chico, no me la esperaba. En un partido, fui a acompañar un amigo que lo habían citado ese domingo para jugar en reserva. Cuando llegamos a la cancha, Elvio Vázquez, el técnico, viene y me dice que tenía que jugar. Así que con todo lo que fue la sorpresa de ese momento, me volví a casa a buscar los botines, porque ni los había llevado yo, solo había ido a acompañar a mí amigo. Así que ese fue mi debut, me tocó entrar en el segundo tiempo y anduve muy bien, tuve esa suerte.

-Como siguió todo de ahí en más, luego de ese momento?

*Ahí justo se da, que el club en sus páginas o alguien del club, subió que yo había debutado, siendo chiquito y todo eso, y se da que Fabián Scoltore vio esa noticia, y así fue que por intermedio de él me consiguió para ir a hacer una prueba en San Lorenzo. Eso fue el año 2019, yo seguía jugando en Huracán el torneo local, y al mismo tiempo iba una vez a la semana a entrenar a San Lorenzo jugando para liga. Eso fue a partir de mayo del 2019. Mientras jugaba acá los sábados, me tocó ir a jugar algunos domingos allá, debute contra Banfield, y jugué el clásico contra Huracán de Parque Patricios.

-Una experiencia bárbara, y de ahí en más, cómo arrancó este 2020 antes del párate?

*Ya después de eso que te conté, me ficharon definitivamente en San Lorenzo para AFA. Así que en este 2020, directamente ya me fui a vivir a la pensión del club y estaba allá antes del parate. Estoy jugando en novena división, y mi técnico es Fabián Mazza. Jugamos con un sistema de juego 4-3-1-2, y yo juego como volante. Arranco por la banda izquierda o cerrado por adentro. La verdad que estar en un club como San Lorenzo es un orgullo y un lujo. Ahora esperando que pase todo esto, entrenando desde mi casa.

-Lucas, muchísimas gracias por contarnos tu historia, y te deseamos lo mejor.

*Bueno, muchísimas gracias a ustedes desde la Liga por la nota, y los buenos deseos. Y esperemos que todo siga bien, y se pueda lograr, aunque si bien esto es largo y falta muchísimo, el deseo que todo chico tiene cuando juega al fútbol que es debutar en primera.

Liga De Fútbol De Saladillo-