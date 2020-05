TAHIEL ENTENDIO…..(*)

No sé puede,…están ahí,.. esperando, no dan respiro,» ellos»:…los medios hegemónicos, los trolls ,algunos jueces y políticos de la oposición y «los otros», que son un montón, con sus cacerolas a mano, a la espera que los «titiriteros» le den la orden de golpear. Uno se pregunta,» que no entienden?”, “que es lo que siempre les hace pensar que vamos a terminar como Venezuela o Cuba?». Con total humildad le relato a mi nieto Tahiel de 9 años : «La Organización Mundial de la Salud, advierte que en lugares donde hay sobre población y no se pude cumplir con las normas de distanciamiento e higiene, se a comprando que el virus se propaga velozmente, pone como ejemplo, las cárceles y los geriátricos, por ello recomienda que los presos que sean factor de riesgo de contraer el COVID19 , salgan con PRISION DOMICILIARIA, y te doy un ejemplo, en la ciudad vecina de Gral. Alvear, hay una cárcel, si hubiera un contagio masivo de presos, el sistema sanitario de la ciudad colapsaría»- Tahiel:»pero abu, los presos, se curan en el mismo lugar que nosotros»- Yo: «Si, están privados de libertad, no de salud»-Tahiel» Pero entonces pueden salir violadores y asesinos»-Yo : «El poder judicial, por medio de los jueces que tengan los casos de presos que estén en ese grupo de riesgo, son los únicos, que después de analizar la situación procesal de cada uno, pueden autorizarlo a salir» Yo(otra vez)»entendiste???»-Tahiel «si si abu…no soy cabeza de termo» -Yo -«Bueno Tahiel, crece rápido, yo estoy un poco viejo y cansado…y los boludos…son muchos» Posdata: La provincia de Bs. As tiene 50.000 presos aprox. en el primer mes de aislamiento, del 17 de Marzo al 17 de Abril, egresaron 2.244, divididos: 1.607 penas cumplidas, libertad condicional o libertad asistida. 198 por prisión domiciliaria. 439 por prisión domiciliaria grupo de riesgo COVID19, (menos del 1%) ()

(*) Daniel Alfonso Massa

DNI 11.821.755