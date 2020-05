Historias de Saladillo: Nahuel Tenaglia

Hoy Agus Di Benedetto, entrevisto a Nahuel Tenaglia. De más esta decir quien es Nahuel, hoy actualmente jugando en Talleres de Córdoba en la primera división del Fútbol argentino. En esta entrevista nos cuenta su hermosa historia.

-Nahue, bienvenido, conta como arranco tu historia, como fue el inicio de lo que hoy es un presente genial.

*Hola Agus, para vos y para la gente de Saladillo. Antes que nada te quiero agradecer por la invitación para esta entrevista que están muy buenas. Como vos decís, para hoy en día estar donde me toca estar, me toco sacrificarme muchísimo, me toco luchar, pelear, pasar momentos lindos y de los no tan lindos, pero de eso se trata, de luchar. Yo arranque de muy muy chico en la escuelita del Vasco Olarticoechea, y estuve ahí hasta los 7 años que pase a Argentino, y en el club estuve hasta los 11 años.

-Conta como siguió todo, porque ya con 11 años te toco irte de Saladillo, no es así?

*Claro, cuando estaba en Argentino y no tenía más de 11 años me toco la posibilidad de ir a probarme a Boca y de quedar. La verdad que es algo que no me lo voy a olvidar, porque siendo tan chico me toco quedar nada más y nada menos que en Boca. En aquel momento tuve de compañeros a Pochettino, Komar, Cubas, todos ellos hoy me los volví a encontrar en Talleres, y ahí es donde te das cuenta las cosas lindas que tiene el futbol. Como tiene de esas cosas también tiene los momentos difíciles, ya que cuando después en Boca me dejaron libre, fue durísimo. No quería saber más nada, quería dejar todo, pero siempre mi viejo y mi familia me alentaron a seguir.

-Como siguió todo y en que otros clubes de Saladillo jugaste?

*Como te decía, fue importantísimo el apoyo de mi familia para seguir peleando, para seguir jugando en Saladillo, sabiendo que iban a aparecer chances más adelante de ir a pelear por un lugar en el futbol grande. Yo en Saladillo, además de lo que te contaba de la escuelita de vasco y de Argentino, también pase por Huracán y La Lola, en todos los lugares donde estuve he aprendido en lo futbolístico y cosechado amigos.

-Como se da la posibilidad de irte a Atlanta y arrancar nuevamente tu camino ahí.

*La verdad que yo a Atlanta le debo mucho de lo que hoy soy. Es un lugar hermoso, donde conocí muy buena gente y me toco dar el primer paso de mi carrera ahí y sin dudas que ese paso es el más lindo, porque es el primero. Me toco pelear, de a poquito, aprender lo que es luchar por ganarse un lugar. Integre equipos y planteles que pelearon por el ascenso y todos esos procesos son sin dudas cosas que no me las voy a olvidar más. Fernando Ruiz tuvo mucho que ver, fue un técnico que me tuvo muy en cuenta y me dio la posibilidad de jugar. Me toco debutar de manera oficial un 26 de Diciembre del 2016 contra San Telmo, y ese día, cuando termino el partido se te viene a la cabeza todo lo que luchaste para que llegue ese día. Después de eso se vinieron un montón de cosas lindas.

-Luego de tu explosión en Atlanta, donde tuviste un nivel altísimo que llamo la atención de los clubes grandes y de primera, antes de Talleres, tuviste un “casi pase” a Temperley, como fue aquello?

*Si, es verdad Agus. Estuve a punto de ir a Temperley, antes de Talleres. Yo estaba haciendo la pretemporada con Atlanta en Córdoba, y mi representante me avisa que estaba todo cerrado y arreglado para ir a Temperley. Que me arme la valija y me despida de los chicos de Atlanta que al otro día viajaba para sumarme a Temperley. Con una emoción bárbara, me arme todo rápido y tenía mucha expectativa, ya que iba a pasar a jugar en primera. Pero esa misma tarde después me avisa mi representante que se había caído todo, y la verdad que me re caí anímicamente, porque ya tenía toda una ilusión en mi cabeza. Le metí mucha fuerza y ganas para seguir y no caerme, y a los 3 días tuvo su premio, porque me avisan que estaba todo cerrado para pasar a Talleres de Córdoba.

-Que sensación te dejo ese momento? Después de tanto sacrificio y momentos duros pasar a un club tan grande como Talleres?

*Increíble Agus, increíble, no te puedo explicar la emoción que tenía aquel día. Es difícil explicar con palabras. Era una locura, y a la vez su parte difícil, porque me tenía que ir a vivir a Córdoba, cada vez más lejos de los amigos y sus seres queridos. En un principio fue duro, pero después te acostumbras y lo disfrutas, sin lugar a dudas que hasta el día de hoy es el paso más importante que me toco dar en mi carrera. Cuando queres acordar, de un momento a otro, te ves entrenando con tipos como el “cholo” Guiñazu, que vos lo veías y admirabas en la tele, lo tenía corriendo al lado mío, y son cosas muy fuertes.

-Una experiencia verdaderamente fantástica. Como siguió todo después, se vino el debut y un montón de cosas hermosas.

*Me toco debutar contra Colon entrando desde el banco, y después el primer partido como titular fue nada más y nada menos que el clásico contra Belgrano, en la cancha no entraba un alfiler, así que imagínate lo que era eso. Un sueño. Poco a poco fui ganando minutos, termine siendo titular, y me toco cumplir el sueño de jugar en estadios como la bombonera, el monumental, y esas cosas son grandiosas. Otra cosa impresionante que me toco fue jugar la copa libertadores, nos tocó dejar afuera al San Pablo en el mítico estadio Morumbi en Brasil. Uno cuando era chico miraba esa cancha o partidos ahí, y ni en los sueños te imaginabas terminar jugando ahí.

-Como hace uno para mantener los pies sobre la tierra cuando tu nombre sonó en la selección Argentina?

*Si, hay que estar tranquilo, pero a la vez reconozco que es el sueño de todo jugador, jugar en la selección. Una vez después de un partido con Banfield, me toco andar muy bien, y en la cancha estaba Walter Samuel, en ese momento ayudante de campo del cuerpo técnico del seleccionado, y declaro que le había gustado mi desempeño y que me estaban siguiendo. Creo que no fue más de eso, pero sin duda que uno lee y escucha todas esas cosas, pero hay que estar tranquilo y trabajar. Por ahí a veces los medios te hacen creer algo que todavía no sos, hay que estar re tranquilo. Pero te repito, es un sueño, ser un poquito o lograr un poquito de lo que logro el vasquito Olarticoechea.

-Espectacular entrevista Nahue, un lujo, gracias por contar tu hermosa historia para toda la gente.

*Muchísimas gracias a vos Agus y a la gente de la liga, está muy bueno esto de las entrevistas que haces, sobre todo en este momento difícil, es un entretenimiento para la gente. Así que agradecerte a vos, les mando un fuerte abrazo a todos, y especialmente a la gente de Saladillo que tanto me banca y apoya siempre.

