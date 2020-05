Lordén: «Estamos cumpliendo nuestra función, proponer y controlar»

La diputada provincial Alejandra Lordén, se refirió a la continuidad de la actividad legislativa, la salida de la cuarentena, la economía, la violencia de género.

Lordén explicó que a pesar de que mantienen diálogo con el Gobierno y legisladores oficialistas, le gustaría que las convocatorias en todos los niveles «no sean excepciones sino parte de una agenda regular» y consideró que las sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado «van a mejorar comunicación entre el oficialismo y la oposición, pero no pensamos dejar de cumplir la función para la que los votaron: proponer, controlar y pedir explicaciones».

Respecto de la salida de la cuarentena, aseguró que no va a haber un día «X» sino que la salida del asilamiento y la puesta en marcha de la actividad económica será en etapas. «Debemos sacarnos de la cabeza el día después. Obligadamente la salida será paulatina y sectorizada y para ello debemos contar con información pormenorizada de cada jurisdicción del país».

Explicó que han alcanzado diversas propuestas al Gobierno como ampliar el Ingreso Familiar de Emergencia, ayudas directas más importantes de Nación a los municipios, ampliar ayudas a sectores que no se encuentran enmarcados en ningún programa, y solo por citar uno, la industria de la música, abarcando no solo a los músicos sino a sonidistas, iluminadores, etc. «Debemos tener en cuenta a todos los sectores» aseguró.

«El asilamiento también ha disparado en todo el mundo los indicadores de violencia de género. Proponemos elaborar mapas de riesgo a partir de las denuncias formales e informales, que la Justicia acelere procesos y, en los casos que sean necesarios, que no salga la familia de la casa sino el agresor. A ello debemos sumar campañas en medios de comunicación, redes sociales, llegando a cada ciudadano para alentar la solidaridad de los vecinos» comentó la legisladora sobre esta preocupante consecuencia del aislamiento.

Finalmente, respecto de la liberación de presos dijo que «es una vergüenza institucional. La responsabilidad no es de una sola persona sino de un sistema donde nadie se hace cargo de las consecuencias: dejar libres a femicidas, violares…» sentenció y concluyó que quieren «cárceles donde se garanticen los Derechos Humanos de los internos y del personal que trabaja. Pero jamás, vamos a avalar que la circulación de un virus, por más grave que éste sea, justifique la salida descontrolada de presos. Es una gran noticia la intervención de la Corte bonaerense en este tema.»