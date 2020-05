Historias de Saladillo: Daniel Soriano

Siguiendo con los jóvenes saladillenses que se encuentran haciendo sus pasos afuera, hoy Agus Di Benedetto, entrevisto a Dani Soriano, actualmente en Argentinos Juniors.

-Dani, bienvenido a estas entrevistas, contá cómo arranca tu historia con el fútbol.

*Mi historia arranca muy chiquito, cuando arranqué en la escuelita del Vasco Olarticoechea. Después de mi paso por la escuelita, decidí seguir en La Lola cuando tendría 7 años ponele, elegí ese club porque me quedaba cerca de mi casa. En La Lola me tocó estar 3 0 4 años, donde fue un proceso hermoso, me tocó jugar un montón de finales y partidos importantes, y el último año que estuve en el club, salir campeón ganándole la final a un equipo de Alvear. Después los profes que teníamos en el club se fueron a trabajar a Urso, y como teníamos una linda relación, decidí, como muchos otros compañeros irme a Urso. Pero estuve solo un año ahí.

– Como siguió tu proceso de Inferiores, luego de ese momento?

*Una vez que dejo Urso, que sería en edad de sub 13, me voy a jugar a Huracán. Y estuve más de 3 años en el club. La verdad que considero que fue uno de mis mejores momentos, me sentía cada vez mejor, y fueron pasando cosas que me empezaron a generar mucha confianza. Empezar a jugar en categorías mayores, pelear campeonatos, ganar roce y todas esas cosas. Y sin dudas que un momento hermoso fue cuando siendo muy chico me convocaron para jugar en primera división.

-Cómo te tomo eso? Debutar en primera siendo muy chico.

*La verdad que una cosa hermosa. Fue muy lindo, para todo pibe que le encanta jugar al fútbol es hermoso que con solo 14 años el técnico de primera te lleve a jugar un partido oficial con ellos. El técnico de la primera era Luciano Falasco. Yo venía entrenando con ganas y motivado peleando las fases finales en la sub 15 cuando me empezaron a llevar a categorías mayores, me tocó jugar en primera y reserva algunos partidos.

-Cómo surge la posibilidad de irte a Argentinos Juniors?

*Arrancaba el año 2017, yo tenía 15 años, cuando me toca irme a probar suerte a Argentinos Juniors, si bien una va con muchas ilusiones sabe que es muy difícil quedar. Me tocó andar muy bien en esa prueba, yo juego como volante ofensivo, y me dijeron que había quedado, así que acá estoy, peleando por mi sueño en Argentinos Juniors. Cuando llegue tenía edad de séptima, la verdad que me tocó un grupo de compañeros hermosos, que hicieron más fácil mi adaptación.

Hoy actualmente estoy en quinta división, y la verdad que estoy muy bien, contento con mi progreso y contento en el club.

-Qué objetivos tenés Dani? Uno imagina que estando tan cerca es poder debutar en primera, pero te lo dejamos para que lo cuentes vos.

*Sí Agus, sinceramente es lo que todo pibe sueña o aspira. Yo hoy estoy muy bien, en buen nivel en quinta división, tengo de técnico a José Luis Calderón, ex delantero de muchos clubes de primera. Así que hoy el objetivo es seguir teniendo continuidad y sumando experiencia. Obvio que más adelante el objetivo es debutar en primera, y si me preguntás para más adelante aún, es jugar en la selección o en Europa, pero es un proceso re largo, soy consciente de eso. Hay que trabajar que la etapa esta cuando vas llegando a cuarta es la más dura.

-Dani muchísimas gracias por esta entrevista, te deseamos lo mejor, y muchos éxitos.

*Muchas gracias a ustedes, es muy lindo que a uno lo tengan en cuenta, así que agradecido. Un saludo para toda la gente de Saladillo.

