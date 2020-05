Historias de Saladillo: Tiara Oyhanart

Hoy en una nueva entrevista que realizó Agus Di Benedetto, te contamos la historia de Tiara, de Del Carril a Gimnasia de La Plata sin escalas. Conocé la historia de la integrante del plantel de reserva de las Lobitas.

-Tiara, bienvenida, cómo te acercás al fútbol.

*Empecé de muy muy chica, a los 11 años, en Del Carril, tenia de entrenador a «Prospiti», que todos lo conocen y trabajó mucho allá. Él además de entrenar a los chicos, nos hacía un lugar a todas las chicas que nos gustaba el fútbol. Y no solo ahí, sino que en la escuela, con los compañeros, siempre jugué al fútbol, no solo yo, sino muchas chicas más. En educación física no queríamos saber nada de nada con otra cosa que no sea fútbol.

-Veías la posibilidad de que alguna vez suceda todo lo que pasó con el fútbol femenino, que fue un boom?

* No, porque además en aquel momento que yo te cuento, al fútbol femenino hasta se lo criticaba, porque era visto como un deporte de hombres nada más. Por eso era difícil conseguir alguien que quisiera tomarse el compromiso de dirigir mujeres o armar un equipo.

A nosotras nos dirigió Prospi, después Fernando Zampelunghe, y luego llego Jonatan Morena con Jesi Larrabe que fue quien le metió muchísimas ganas y pilas a lo que veníamos haciendo. No solo porque nos dirigía sino que buscó un montón de torneos para que participemos y empecemos a salir a jugar. Ya eso era todo novedoso para nosotras.

-Contra quién jugaban partidos o en dónde?

*Cuando formamos un equipo empezamos a hacer amistosos con La Lola y con Cazón, que eran los únicos que en ese momento tenían equipos armados. Así que jugábamos partidos amistosos contra ellas. Después nos tocó viajar a un torneo en Azul, que tuvimos la oportunidad de ir, jugar y conocer diferentes equipos y otras chicas, con otro roce. También fuimos a jugar un torneo que se hizo en Lobos, como te contaba, logramos armar un grupo grande de chicas con ganas de jugar, y Jona que estaba a cargo tenía muchas ganas, por eso pudimos salir por muchos lados.

Todas estas cosas nos marcaron un montón a todas nosotras, nos daban ganas y empuje, y nos hacía ver un poco que el fútbol también podía ser para mujeres.

Otro gran paso que dimos fue ir a jugar un torneo a Mar Del Plata, una experiencia única, hermosa. Me pasó algo muy lindo, que después de uno de esos partidos allá un día me eligieron figura del partido y me dieron un premio. Son cosas que no las olvido más.

-Cómo fue la noticia que en Saladillo finalmente iba a haber fútbol femenino oficial? Sobre todo a ustedes que hace tanto que vienen remando.

*Fue hermoso. Verdaderamente hermoso, y siempre digo que Jona de parte nuestra y las chicas de La Lola fueron los que más fuerza hicieron junto con la Liga para que esto pase. Cuando desde la Liga confirmaron que se hacía el torneo oficial femenino fue una alegría inmensa, era lo que queríamos. Más todavía cuando nos enteramos que un montón de equipos iban a armar. Ya era entrenar con otra motivación, con otras ganas, era entrenar para jugar en un torneo oficial de mujeres.

-Como empezaron las pruebas en los equipos de AFA?

*Una vez que estábamos jugando el campeonato local, Jona nos avisa que había una prueba en River, a la que fuimos la mayoría de las chicas de Del Carril. Después hubo una prueba de la selección Argentina en Olavarría, una cosa hermosa, una locura. Fuimos con Camila Elordieta, que está hoy conmigo en Gimnasia y con Morena Marco. Después de todo lo que peleamos estar en una prueba de la selección sub 20 ya era un sueño. Disfruté mucho ese momento, porque verdaderamente amo y me encanta el fútbol.

También para esas fechas nos tocó armar un equipo para participar en los torneos juveniles en Mar Del Plata, y nos tocó ganar y clasificar a la etapa final allá. Era una locura, todas cosas lindas de golpe.

-Tiara contanos cuándo llega el momento de Gimnasia de La Plata? Cómo tomaste eso?

*Jona nos consigue la prueba para ir a La Plata, y fuimos con otras chicas de Del Carril. Yo en Defensores jugaba de volante por derecha, y el día de la prueba me hicieron probar de volante central, pero imagínate estando ahí, le dije que sí y jugué de 5. Cuando termina la prueba empezaron a dar nombres de las chicas que habían quedado pre seleccionadas y ahí quedamos 5 chicas de Del Carril. Todas las pre seleccionadas teníamos que ir dos semanas más a ver quién quedaba definitivamente. Terminada esas dos semanas, nos dan la noticia que quedábamos definitivas Giana Simoncini, Camila Elordieta, Sasha Silveira y yo. Imagínate, no sabía ni cómo reaccionar de la alegría y la emoción, era quedar en un club de primera, con lo que la venia peleando en el fútbol. A la vez también un poco triste porque Morena no había quedado, una mezcla de sensaciones. Entrenábamos lunes, martes y jueves, un sacrificio terrible para viajar, algún día quedarnos, nos cambió todo. Fue todo un tema por lo de la escuela aparte, hablamos con la directora, íbamos solo dos días a la semana para poder salvar alguna materia. Fue todo un tema, pero contenta porque estaba haciendo lo que me gusta.

-En ese momento caíste definitivamente de todo lo que te estaba pasando?

*Si, como que me iban pasando cosas y de a poco caía. Después de varias semanas de entrenar, nos avisan que arrancaba el campeonato de AFA y diez chicas no iban a seguir, por el tema del límite de jugadoras en la lista. De ese recorte que hicieron, le tocó quedar afuera a Sasha. A mí me toco seguir y que me fichen. A fines de noviembre del 2019 arrancó el torneo de reserva oficial, jugamos la primera fecha contra SAT, ganamos 4 a 3 y estuve citada. Después de aquel partido, me puse a mirar para atrás, y se me vino todo a la cabeza. Cuando jugaba de chiquita, cuando en el jardín en el recreo pateaba la pelota, fue volver a toda esa lucha y ganas. Así continuamos hasta que terminó el año. Nos reincorporamos a las prácticas del 2020 después del 20 de enero. Yo no arranqué en fecha porque ya tenía de mucho antes programadas las vacaciones con mi familia, así que me reincorporé a mediados de Febrero, con el torneo que ya había empezado. Una vez que volví, ya me mude con Cami a La Plata definitivamente. Me tocó jugar antes del parate este contra Independiente en Avellaneda.

-Definitivamente radicada en La Plata, jugando al fútbol en Gimnasia, un sueño.

*Si, sinceramente nunca imagine estar donde estoy. Creo que habla mucho del esfuerzo y las ganas que hay que ponerle a lo que uno le gusta. A todo esto lindo que te cuento Agus, sumale que estando en el club me tocó conocer a Maradona, así que no se, creo que más no puedo pedir.

Así que estoy re contenta por el grupo hermoso que tenemos en Gimnasia y el grupo de profes también, y como un objetivo que me planteo ahora, es poder dedicarme y vivir de esto, sé que es difícil, pero es lo que me planteo como objetivo.

-Hermosísima historia Tiara, muchísimas gracias por contarla y compartirla, fue un gusto.

*Al contrario Agus, la agradecida soy yo, porque es muy lindo que a una la tengan en cuenta, y poder contar mi historia, gracias.

