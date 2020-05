Hace 5 años fallecía el Ingeniero Julio Fernando Volonte

HACE 5 AÑOS FALLECIA EL ING. JULIO FERNANDO VOLONTE



“RECORDAR A FERNANDO VOLONTE ES RECORDAR AL AMIGO INTEGRÓ, AL RADICAL DE FIRMES CONVICCIONES, AL POLÍTICO CABAL Y SIN DOBLECES, AL PERIODISTA VALIENTE Y COMPROMETIDO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.



“Se cumple hoy 5 años de la desaparición física de quién fuera en Saladillo una de las personas que junto al Dr. Alejandro Armendáriz y al Dr. Juan Miguel Curto influyeran significativamente en mi militancia y formación política. El 11 de mayo de 2015 nos dejó el Ing. Julio Fernando Volonté que había nacido en nuestra ciudad el 30 de mayo de 1942.Heredó de su padre Miguel Ángel, una de las figuras señeras de la vida pública saladillense, su vocación por el periodismo, la política y naturalmente su a adhesión a la UCR. Julio Fernando muy joven a los 24 años y ante el fallecimiento de su padre en junio de1966 se hace cargo de la dirección del Semanario “El Argentino” emblemático órgano periodístico de nuestra ciudad que había sido fundado el 5 de agosto de 1900, su abuelo Julio Volonté lo dirige desde 1909 hasta 1934 en que tomo la Dirección Miguel Angel. El Argentino tenía como lema esta expresión del poeta Almafuerte: «No seas ciudadano correcto e inofensivo. Sé hombre útil, azotador de inútiles y perjudiciales». Haciendo honor a ese lema y a sus predecesores en la Dirección del Semanario Fernando, así lo llamábamos sus amigos y correligionarios, ejerció el periodismo sin dobleces no solamente informaba, sino que opinaba y su opinión era de compromiso con la libertad, la justicia, la democracia y los valores republicanos. Ejerció el periodismo con valentía en tiempos difíciles. Demostrando cuál era su compromiso, cuáles eran su norte y su destino escribió estás líneas en la editorial del 22 de abril de 1976: “Por eso hay que defender la libertad de expresión. Para que tanto unos como otros sepan qué es la democracia social, cómo se la puede aplicar para el progreso armónico y pacífico de los pueblos. Pero para que también se comprenda que dentro del mayor orden y eficiencia, se puede concretar la entrega más escandalosa de la riqueza de un país. Para que no se acallen las voces que aún quedan, y que con valentía tratan de llevar la realidad a su pueblo, es necesario que la ciudadanía se erija en sus custodios más celosos. De ahora en más defender la prensa nacional, será como mantener encendido el último rayo de luz en medio de las tinieblas. Cuando se apague, reinará la oscuridad.” No hacia todavía un mes que la más sangrienta de todas las dictaduras cívicos militares había usurpado el gobierno al pueblo y así con mucha valentía se expresaba Fernando. Fue encarcelado en la Comisaría local y con el Dr. Alejandro “Titán” Armendáriz nos movilizamos que fuera liberado y así ocurrió. La defensa del Sistema Democrático por parte del Ing. Volonté no solo la hacía desde el semanario, sino que durante el Proceso de Reorganización Nacional nos reuníamos clandestinamente en su casa, manteniendo viva la llama de la vocación política y nuestro compromiso con la causa de la Unión Cívica Radical. Esa valiente actitud, esa voz que se levantaba desde las páginas de El Argentino, también fue una actitud generosa, ya que muchos, (Javier Quinterno, Francisco Ferro, Lorenzo Espindola y yo), pudimos escribir en el periódico, dando cuenta de la defensa irrestricta a la democracia, con todo el peligro que ello implicaba en aquellos días. En el plano político entre 1973 y 1976 fue Diputado Provincial por la Séptima Sección Electoral en la Legislatura Bonaerense y yo fui uno de sus colaboradores hasta el Golpe del 24 de marzo de 1976. Ante los difíciles momentos que estaba viviendo el país el 16 de marzo de 1976 por cadena nacional el entonces presidente de la UCR Dr. Balbín se dirigió a la República convocando a la defensa de las instituciones democráticas, en la edición del jueves 25 de marzo Fernando había editorializado en El Argentino bajo el título de” Balbín reclamo la Unión de los Argentinos” (había sido escrito horas antes del golpe). El 30 de octubre de 1983 integramos la lista de Candidatos a Concejales del radicalismo y resultamos electos, pero Fernando renuncio para desempeñarse primero como Secretario de Prensa y Difusión y luego como Secretario General de la Gobernación en la gestión que presidía nuestro convecino el Dr. Alejandro Armendáriz. En el quinto aniversario de la desaparición física de Fernando para quienes hemos militado junto a él recordarlo es una obligación moral. Recordarlo es mantener vivo su legado que fue su lucha permanente por la Justicia Social, la Libertad de Expresión y la Defensa de las Instituciones Democráticas. Gracias a su aporte como al de tantos otros y otras, hoy podemos gozar de un presente nos liberó de las pesadas sombras del horror. Recordar a Julio Fernando Volonté es recordar al amigo integro, al radical de firmes convicciones, al político cabal y sin dobleces y al periodista valiente y comprometido”. Carlos Antonio Gorosito – Ex Intendente Municipal (1991-2015)-Ex Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR (2005-2007)Saladillo,11 de Mayo de 2020.