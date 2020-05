Historias del fútbol de Saladillo: Luz Bollini

En las entrevistas que realiza Agus Di Benedetto, hoy es el turno de Luz Bollini, actualmente en Racing Club De Avellaneda.

-Bienvenida Luz, como arranca tu historia con el Fútbol?

*Te diría que arranca cuando tendría mas o menos 12 años. Si bien siempre me gusto el fútbol por mi viejo y demás, a esa edad arranque. Fue mi papa que me llevo a mi primer entrenamiento a un club, y me acuerdo que estaba re nerviosa. En esa época fui a jugar a Cazón, era un momento en que eran muy pocos los clubes de Saladillo que tenían fútbol femenino, no es como ahora, que hay un montón, y hay campeonatos.

-Como siguió, y en que otros clubes de la ciudad estuviste luego de Cazón?

*Después de Cazón, que fue mi primer año, estuve jugando en Atucha, que en aquel entonces recién arrancaba también con lo del fútbol femenino. Después de haber estado un tiempito ahí llegue a Argentino. La verdad que si bien en todos lados vas aprendiendo cosas y sumando experiencias, sin dudas que la de Argentino fue increíble, hermosa. Me toco jugar con muchísimas compañeras que son grandes jugadoras, armar un grupo hermoso y haber salido campeonas en el primer torneo oficial organizado por la liga, así que increíble

-Con tan lindas experiencias siendo muy chica, como surge la posibilidad de irte a jugar fuera de Saladillo.

*Esto se da a principios del año 2019, porque la verdad que yo tenia muchas ganas de ir a probar suerte afuera, era yo la que le hinchaba a mi viejo para irme a probar. Y tenia ganas de ir a Racing. Conseguimos la chance de la prueba, y esto era en el mes de Julio. Se dieron dos cosas lindas a la vez, porque ademas de la prueba en Racing, también se me dio la chance de probarme en All Boys para jugar al Futsal. Fuimos un lunes a probarme, primero fue a All Boys y al otro día era la prueba en Racing.

En la primer prueba me fue re bien, anduve muy bien y ya ese mismo día en All Boys me comunicaron que había quedado para ser parte del plantel. Con toda la emoción por eso, y porque al otro día tenia la prueba en Racing casi que ni pude dormir esa noche.

La prueba en Racing era a las 5 de la tarde, llego 20 minutos antes con mi viejo al predio Tita, y una persona del club me avisa que no me acuerdo porque motivo habían cambiado la hora, y había sido 2 horas antes, que ya había finalizado y que podía volver a los 2 meses que iban a probar nuevamente.Le explicamos la situación, que habíamos viajado de Saladillo para la prueba y entonces el técnico de primera, el «tano» Spinelli nos dijo que me iba a probar con las chicas de primera que estaban por entrenar. Así que imagínate mis nervios, de pensar que no podía probarme a que me manden a entrenar con la primera. La cuestión que anduve bien, al técnico le gusto mucho lo que pude hacer, y me dijo que quería que siga entrenando y que quería seguir viéndome.

-Increíble como se dio todo. Como siguió tu historia con Racing y con All Boys luego de esas pruebas?

*Siguió todo de diez, un 2019 muy lindo, a fin de año, con mi división, que estoy en sub 16, nos toco ir a jugar a San Luis el torneo Conmebol y tuvimos la fortuna de haber salido campeonas, una locura. Haber ganado el torneo ese nos permitió ir a jugar a Paraguay un torneo con distintos clubes del continente. Todas cosas soñadas. Así que fue un año bárbaro, y este había arrancado muy bien, jugando en Racing en sub 16 y a la vez en All Boys al futsal. Este año, antes de que se pare por la pandemia, me iban a empezar a probar para jugar en reserva, pero hay que esperar que esto pase.

-Hermosa historia Luz, y todavía muchísimo camino por recorrer. Gracias por la nota, y éxitos para lo que viene. *La agradecida soy yo, que me hayan tenido en cuenta».