106 años del nacimiento de Almafuerte

166 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL POETA ALMAFUERTE.



“ALMAFUERTE ES EL POETA QUE ME ENSEÑÓ A NO BAJAR LOS BRAZOS:”NO TE DES POR VENCIDO NI AUN VENCIDO…SI TE POSTRAN DIEZ VECES; TE LEVANTAS OTRAS DIEZ; OTRAS CIEN,OTRAS QUINIENTAS NO HAN DE SER TUS CAÍDAS TAN VIOLENTAS NI TAMPOCO,POR LEY,HAN DE SER TANTAS” CARLOS ANTONIO GOROSITO.



“Probablemente sea Almafuerte el poeta argentino que más he citado en mis discursos desde los tiempos juveniles en los comienzo de mi militancia política como así también en las campañas electorales que me tuvo como candidato a algún cargo electivo. Hoy se cumplen 166 años de su natalicio ya que nació el 13 de mayo de 1854 en San Justo con el nombre de Pedro Bonifacio Palacios. Siempre entendí que desde sus obras predicaba por un mundo más justo alentando a la lucha y a la superación del ser humano. “No te des por vencido, ni aun vencido / no te sientas esclavo, ni aún esclavo / trémulo de pavor, piénsate bravo / y arremete feroz, ya mal herido” estos versos y los que siguen: “Si te postran diez veces, te levantas / otras diez, otras cien, otras quinientas / no han de ser tus caídas tan violentas / ni tampoco, por ley, han de ser tantas” eran y son los preferidos para mis discursos. Es una convocatoria a no bajar los brazos ante las adversidades. Tal vez los versos sean el reflejo de su propia existencia que tuvo muchas adversidades pero siempre se esforzó para superarlas. Jacinta Rodríguez la madre de Almafuerte, murió cuando él era un niño y su padre Vicente Palacios lo abandonó de manera que los 5 años quedó al cuidado de unos familiares. Comentan quienes han estudiado la vida del poeta que su primera vocación fue la pintura pero como el gobierno le denegó una beca para viajar a perfeccionarse a Europa decidió dedicarse desde muy joven a la docencia y la escritura. Ejerció en las escuelas de La Piedad y Balvanera, en Buenos Aires. Después se traslada a la Provincia de Buenos Aires y ejerce la docencia en Mercedes, Salto y Chacabuco en esta última ciudad teniendo 16 años dirige una escuela y es aquí donde en 1884 conoce a Domingo Faustino Sarmiento (quien había sido Presidente de la Nación entre 1868 y 1874. Tiempo después fue destituido del cargo con el argumento de que no poseía título habilitante para la docencia pero se sostiene que en realidad fue destituido porque sus poemas eran muy críticos con el gobierno de la época. Durante la Revolución del 90 apoyo a la Unión Cívica. Ejerció el periodismo y sus escritos en los periódicos de la época los firmaba con diversos seudónimos. Fundó El Progreso, periódico donde firmaba sus artículos como Platón, Juvenal, Isaías, Job, Bonifacio y otros. Según el historiador Omar López Mato: En 1892 le envió a Bartolomé Mitre, entonces director de La Nación, una poesía firmada con el nombre de “Almafuerte”. El texto fue publicado dando comienzo a su larga carrera literaria. “La sombra de la patria”, otro poema muy difundido, incrementó su prestigio, ya que dicha obra había llegado a España, donde críticos como Emilio Castelar elogiaron su pluma.” Cuando la Dirección General de Escuelas determinó definitivamente que no podía ejercer la docencia por falta de título habilitante consiguió un puesto en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y más tarde como bibliotecario y traductor en la Dirección General de Estadística de la provincia,1887 fue el año en que se traslada a La Plata e ingresa como periodista en el diario El Pueblo. La Plata es su ciudad adoptiva la que lo reconoce como unos de sus hijos dilectos a punto que se considera a Almafuerte uno de los «cinco sabios» de la ciudad de La Plata, junto a Florentino Ameghino, Juan Vucetich, Alejandro Korn y Carlos Spegazzini. Almafuerte falleció el 28 de febrero de 1917 en La Plata, a la edad de 62 años, la casa donde vivió en esa ciudad se halla situada en la avenida 66 N°530 y es hoy un museo que sintetiza su vida y obra y ha sido declarada Monumento Histórico de la Ciudad, de la Provincia y de la Nación. Almafuerte paso por muchas peripecias económicas un año antes de morir el Congreso de Nación le otorgó una pensión. En reconocimiento a su trayectoria se le han tributado numerosos homenajes. El músico Ricardo Iorio, admirador de su obra y pionero en el género del Heavy Metal bautizo a su banda con el nombre de Alamfuerte. En muchas ciudades se le han hecho reconocimiento en espacios públicos tal es el caso de Saladillo que una de sus calles se llama Almafuerte( que por esas coincidencias del destino es la calle donde vivo en la actualidad). El semanario “El Argentino” de nuestra ciudad tenía como lema esta frase del poeta:” No seas ciudadano correcto e inofensivo; sé hombre útil y azotador de inútiles y perjudiciales.” Ricardo Iorio le canto de esta manera al Poeta que me enseño a no bajar los brazos: ““De muy pibe me encontré / con tu estatua una tarde / luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes / colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares / y sentí en mi de vos saber / En San Justo escuché / a mis abuelos nombrarte / tuve suerte el día que a tus escritos llegué / Masticaste soledad / por no callar verdades / y contra la ignorancia guerreaste / sin títulos que te respalden”. Carlos Antonio Gorosito- Ex Intendente Municipal(1991-2015),Saaldillo 13 de Mayo de 2020.