Historias de Saladillo: Darian Meritens

-Hola Dari, bienvenido, contá cómo arranca tu amor por la pelota, contanos tus inicios.

*Arrancó de muy chiquito en Apeadero, tendría cuatro años, era muy chico. Empecé a ir a la escuelita del club. Teníamos de profesor a Matías, que ahora no está más en Saladillo creo. Y no me moví más de ahí hasta ahora que me tocó irme, jugué siempre en el club, desde el inicio en escuelita hasta todo el proceso de inferiores.

-Cómo fue tu paso por las distintas categorías del club, qué recuerdos tenés?

*La verdad que recuerdos muy lindos, todas experiencias buenas, más cuando uno le encanta jugar al fútbol. Me tocó salir campeón por primera vez cuando jugaba en sub 13. A los dos años me toca volver a salir campeón en sub 15, con Martín Rojas que nos dirigía. Y también ganamos el campeonato en sub 17 con José Bau de técnico. La verdad que no me puedo quejar, en pocos años me toco salir campeón tres veces en inferiores en un club que estoy de chiquito.

-Te tocó la posibilidad siendo muy chico de jugar en primera. Cómo fue esa experiencia?

*Me tocó debutar con 15 años recién cumplidos, me hizo debutar Paul Bruno. En ese momento Paul dirigía la primera y Walter Lassaro la reserva. Walter ya me había estado llevando un par de partidos a reserva, me toco andar bien y hacer goles, entonces Paul ya me dejó entrenando con la primera. Me hizo debutar en un partido con Argentino, que me tocó andar re bien y además marcar un gol ese día del debut. Después me tocó jugar con Atucha y tener otro muy buen partido. Así que desde aquel momento hasta fines de 2019 ya había quedado jugando en primera.

-Cómo surge la chance de Talleres de Escalada en este 2020?

* Esto surgió a principios de este año. Me había ido de vacaciones con mis amigos y al volver a Saladillo, un conocido de la familia me avisa que me habían conseguido una prueba en Talleres de Escalada. La verdad que yo le expliqué, que había venido de vacaciones, que estaba re mal físicamente y todo eso, pero bueno, faltaban dos semanas para la prueba, así que le metí a full esos días para llegar lo mejor posible. El día que fui entrené con la reserva, y ya me dijeron que les había encantado y que querían que me quedara en el club. Y bueno así fue, que se dio todo muy rápido. Yo allá estoy jugando de delantero, como lo hacía siempre en Saladillo. Yo estoy jugando en la quinta, que entrenamos junto con la cuarta. Me ha tocado también entrenar con reserva y primera. Así que re contento, esperemos que siga todo bien después de este parate. Mi técnico es Luis Romero.

-Dari, muchísimas gracias por contarnos y contarle a la gente tu historia. Esperemos que sigan los éxitos después del parate.

*Muchísimas gracias a vos Agus, y a la gente de la Liga, les mando un abrazo a todos.

