Finalizó la quinta recorrida por el interior de la Provincia

Berni cerró en Saladillo una jornada de trabajo con el foco puesto en la emergencia sanitaria

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, estuvo esta noche en Saladillo, como cierre de una recorrida que incluyó los distritos de Bahía Blanca, Tornquist, Pigüé, Guaminí y Bolivar, con el fin de reunirse con las autoridades locales, comité de crisis y supervisar las tareas desplegadas para enfrentar la pandemia del Covid-19.

«La sociedad tiene que saber que todo esto es fruto de la gente y ese esfuerzo no tiene que claudicar», sostuvo Berni luego de entrevistarse con el jefe comunal local, José Luis Salomón, funcionarios y autoridades locales.

Por otra parte, el funcionario provincial sostuvo que «el único control efectivo que existe es el control de conciencia de cada uno de los ciudadanos», y añadió: «estamos por el buen camino y es fruto de todos los argentinos.»

«Esto no es matemática, esto no es ciencia exacta, si bien no hay una experiencia acabada sobre la evolución sobre esta pandemia, todos sabemos que esto recién está por empezar», finalizó el Ministro.