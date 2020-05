En el marco de la pandemia que nos afecta y, preocupados por la situación actual por la que atraviesan los clubes, desde la Secretaria de Gobierno por intermedio de la Sub Secretaria de Deportes y Recreación proponemos el programa «Solidaridad Deportiva».

Con la buena voluntad de muchos deportistas de nuestra ciudad y otras, hemos logrado conseguir camisetas identificatorias utilizadas en algún evento particular, las cuales van a ser sorteadas el próximo 14 de junio. Cada Institución Deportiva tendrá la posibilidad de vender la cantidad de 200 bonos contribución, por un valor de $200 (Pesos argentinos doscientos), cada uno. Esta propuesta tiene como objetivo acompañar y solventar algunos gastos que deben afrontar ya que son difíciles de dar respuesta al no haber actividad debido a la realidad que estamos viviendo.

Como dijimos anteriormente cada institución tendrá la totalidad de 200 bonos y será responsable de la venta, cumpliendo con todos los recaudos que establece el protocolo del Covid-19. La oferta deberá ser de forma virtual, pactando el lugar y la hora de la entrega y el cobro.

Protocolo

El uso de tapaboca o protector facial será obligatorio.

Se deberá respetar la distancia de 2 metros entre personas.

El pago y la entrega del bono deberá ser lo más rápido posible.

Optar por medios de pago electrónico. Caso contrario, tener el dinero justo y evitar el intercambio de billetes.

No tocarse la cara (ojos, nariz, boca) luego de haber recibido el pedido.

Muy importante el lavado de manos luego de finalizar la compra del bono.

El mundo del deporte y las instituciones deportivas serán una herramienta fundamental de recuperación de salud física y mental una vez superada la pandemia, y es nuestra obligación velar por sostenerlo en estos difíciles momentos, realizando un esfuerzo entre todos.

Por ello, necesitamos un compromiso mancomunado.

Desde la Municipalidad de Saladillo agradecemos la buena predisposición y espíritu solidario de nuestros deportistas, que deciden desprenderse de elementos muy valiosos de su vida en el que el deporte ha sido y es el ámbito en el que los Saladillenses los reconocemos.

