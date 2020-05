El Colegio Nacional con aportes de CESTEL emitirá contenidos educativos online

En el contexto de aislamiento social, con los alumnos en casa, la Escuela de Educación Secundaria N° 2 Manuel Pardal (ex Colegio Nacional) ha proyectado contenidos pedagógicos que serán difundidos por la radio, FM 90.1, del establecimiento educativo.

Desde la Escuela se ha decidido utilizar su emisora como herramienta pedagógica para llegar a todos los hogares, tanto de estudiantes y familias que cuentan con conectividad a internet, como aquellas otras que no poseen dicha conectividad y la Cooperativa Eléctrica a través de CESTEL se ha integrado a la experiencia educativa suministrando la conectividad a Internet.

“Esta propuesta de utilización de la radio, está dirigida a docentes de la institución y a todas las entidades educativas de Saladillo, tanto rurales como urbanas de todos los niveles y modalidades educativas” (inicial, primaria, secundaria, adultos, superior, etc) comentó Silvina Cotignola, Directora de la Escuela Nacional.

Para que el trabajo se cumpla con las normas sanitarias correspondientes, CESTEL aportará ancho de banda de internet que permitirá la operación remota de la programación radial, mediante un software, y emitir el mismo contenido en simultáneo por streaming, lo que permitirá que la radio pueda ser escuchada a través de cualquier dispositivo online como teléfonos celulares, PC, netbooks en todo el Partido de Saladillo.

En tiempo de aislamiento, la radio se transforma en una herramienta inigualable con respecto a la circulación y democratización de la enseñanza, y permite borrar las desigualdades existentes entre los estudiantes y sus familias, al menos en la recepción de las propuestas pedagógicas que puedan ser viabilizadas por este medio, permitiendo también generar espacios de entretenimiento que acompañen este contexto.