Historias del fútbol. Nicolas Nicoló

Hoy en el segmento de entrevistas que realiza Agus Di Benedetto desde la Liga de Fútbol de Saladillo, no le toca el turno a un jugador. Hoy entrevistamos a Nico Nicolo, de los jóvenes árbitros de nuestra ciudad, que nos cuenta como arrancó su historia con el arbitraje y sus aspiraciones.

-Bienvenido Nico, siempre te gusto el fútbol, porque jugabas, pero como se da tu acercamiento al arbitraje?

*Hola Agus, muchas gracias a ustedes por la nota. Mira, mi acercamiento al arbitraje se da primero porque mi tío, Néstor Bopp era en ese momento y sigue siendo ahora, el presidente de la Asociación local. Cuando se trajo el curso a Saladillo, me dijo si quería hacerlo, que estaba bueno, y entonces me anote, más que nada para probar y ver.

-Y cómo te fue? O que te pareció el curso?

*Ya a la segunda o tercer clase, la verdad me empezó a gustar mucho, y empecé a notar que me gustaba cada vez más. Empecé a ponerme las pilas en tratar de aprender todo, en empezar a mirar detalles y otras cosas que cuando sos jugador no miras. La verdad que el curso muy bueno, ya que los instructores sabían llegarnos muy bien.

-Luego del curso, ya siendo árbitro, ahí nomas decidiste dirigir o paso un tiempo para que lo hagas?

* Ahí nomas. Te digo más, unas clases antes de terminar el curso, como éramos bastantes los que lo estábamos haciendo y acá a veces en inferiores hacían falta árbitros, o tenían que traer de afuera, me toco la chance de hacer mi primer partido en Cancha de Huracán. Era un partido entre semana, hice de línea en sub 11 y sub 13. Así que desde ese primer partido que me toco hacer, ya le tome el gustito y me gusta muchísimo.

-Cuáles son tus aspiraciones Nico? Ya que aún sos joven, y tenes mucho tiempo para seguir ejerciendo la profesión.

*Aspiro a poder seguir de menor a mayor, seguir mejorando partido a partido con el paso del tiempo. Y la gran aspiración es poder subir de categoría. Ya me ha tocado salir de asistente en los torneos regionales que se juegan en la provincia, así que pasito a pasito seguir subiendo de categorías sería un verdadero logro. Es parecido al caso del jugador, que aspira a ascender de categorías, esto en el arbitraje similar.

-Esperemos que así sea Nico, muchísimas gracias por esta nota y lo mejor.

*El agradecido soy yo, gracias a ustedes por la nota. Y déjame mandarles un saludo muy grande a todos los chicos de la agrupación, Asaf. Y también a toda mi familia que me banca y apoya en todo momento.

