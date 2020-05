View this post on Instagram

104° ANIVERSARIO DE ÁLVAREZ DE TOLEDO Este 21 de mayo se celebra el 104° Aniversario de Álvarez de Toledo, momento especial para compartir en comunidad, recordando a sus primeros pobladores y fundadores. A pesar de ser este un festejo diferente debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid-19, realizaremos un acto virtual para conmemorar esta fecha tan importante. Nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes que hicieron y hacen su aporte desde los distintos ámbitos para forjar un presente y futuro mejor para todos. 📆 21 de Mayo 🕘 17.30 HS. 💻 https://www.youtube.com/channel/UCXL-3_UkgID-fUkvbO2qvDg @MuniSaladillo @CEDJSalasillo #MunicipalidadDeSaladillo #MejorConVos