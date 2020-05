Historias del Fútbol: Federico Aranzábal

Hoy en las historias de personajes de nuestro fútbol, el personaje no es de Saladillo, pero si frecuenta en nuestra Liga. Hablamos de Fede Aranzábal, desde hace muchísimos años técnico de las Inferiores de Deportivo Alvear. Nos cuenta su historia en esta nota que le realizó Agus Di Benedetto.

-Fede bienvenido, como arrancás de profe en Deportivo y cuanto hace que estas?

*Hola Agus, antes que nada muchas gracias por la entrevista, la verdad que en Deportivo estoy desde hace muchísimo, arranque allá por el 2013. Yo estaba cursando de profe, y justo en ese momento arrancaron con las Inferiores. Yo tenía un muy amigo mío que era dirigente del club, y por su intermedio me llegó la propuesta. Así que de esa manera se dio la oportunidad. En un principio solo trabajaba los viernes, que volvía a Alvear de cursar la carrera en Azul.

-Como era el trabajo de inferiores en aquel momento Fede?

*Mira Agus, en ese momento, solo tenía sub 13 el club, y los más chicos jugaban pero no competían, era recreativo, no teníamos más categorías que esa. Estábamos acá en Alvear, y ya en el año 2014 nos tocó la linda chance de ir a competir en los torneos a Saladillo, que aún hoy estamos. Ese año además de sub 13 armamos también la sub 15.

-De ahí en más, estuviste siempre, todos los años, trabajando en el Club?

* Si, si de ahí en adelante siempre trabajando en el club. Arranqué de ayudante de campo, y ya después empecé a tener divisiones a cargo. La Primera que tuve fue cuando se inició la categoría sub 11 y sub 13. Después con el tiempo me dieron también la sub 15, así que tenía todas las categorías menos la sub 17. Y desde el 2019 tengo las cuatro categorías, así que, de más está aclarar, que Deportivo es como mi casa. Me ha tocado salir campeón muchas veces, hacer grandes campañas, es muy lindo trabajar con los chicos. Y me tocó trabajar en el seleccionado de Saladillo el año pasado.

-Cómo es tu forma de trabajar Fede?

*Seriamente Agus, lo principal eso, que le pongo seriedad. Trato de dirigirme con respeto, busco que lo primero y principal los chicos sean buen grupo y tengan valores. En lo que respecta al trabajo táctico hago mucho énfasis en la técnica individual, trabajo de campo, situaciones de juego, defensores por un lado, volantes y delanteros por otro, variando según la edad. Uso mucho juegos para las entradas en calor, eso básicamente.

-Fede muchísimas gracias por compartirnos tu historia, muy bueno el trabajo que hacés con los pibes en Alvear.

*Gracias a vos Agus y a la gente de la liga por la entrevista. La verdad que siempre me ha tratado bien la gente y es lindo esto de laburar con los pibes. Gracias Agus, y espero en algún momento laburar juntos dirigiendo je je. Abrazo a todos.

