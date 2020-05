Ensayo solidario en vivo desde el balcón

Los Quelonios estarán este sábado en Belgrano y Rivadavia

Este sábado 23 de mayo la banda de rock & pop de los noventa “Los Quelonios” vuelve a la carga con un ensayo en vivo, solidario.

A las 16:30 estarán haciendo un ensayo público dese los balcones de la Sociedad Española de Saladillo, que será transmitido en simultáneo por las FM locales, los Canales de televisión y vía streaming a todo el mundo.

El objetivo de la iniciativa generada por la Banda, que cuenta con la logística y organización de la transmisión de la Sub Secretaría de Cultura, Educación, Derechos Humanos y Juventudes municipal (@cedhjsaladillo), junto a CESTEL que aportará el ancho de banda, es recibir alimentos no perecederos para el Comité de emergencia alimentaria local.

El ensayo será en el balcón de la esquina, por lo que “quienes quieran colaborar podrán pasar en auto (No más de dos personas por vehículo, usando barbijo) y seguir las alternativas por la radio que elijan o mediante streaming en dispositivos móviles. Allí estará personal municipal recibiendo las donaciones para que los que asistan no deban bajar.

Los que no dispongan de vehículos para pasar por el lugar podrán seguir el evento desde casa a través de los Canales de Televisión o las páginas digitales que estarán transmitiendo.

Como acción solidaria la agrupación “La Oxidada” estará haciendo una caravana por el ensayo aportando alimentos ara la campaña que proponen Los Quelonios.

Acerca de Los Quelonios: Los Quelonios es la banda de Rock & Pop de los 90´s. Un grupo de amigos de la música integrado por Pedro Elordi en voz, Mauro Lázaro en guitarra, Leandro López en teclados, Lalo Balbiani en saxo, Andrés Cendes en bajo y Teti Antinucci en batería.