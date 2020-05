Lordén: «Es lamentable que la salud se partidice»

Alejandra Lordén, vicepresidente de la UCR Nacional y diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, se refirió a la polémica entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires por la cantidad de infectados y la acusación del gobierno de Axel Kicillof sobre el supuesto riesgo de contagio por circulación de personas entre ambas jurisdicciones.

Entrevistada por Fernando Carnota en Radio Rivadavia, Lordén remarcó la cercanía geográfica entre la Provincia y la Ciudad, «un poco más del 40% de los que trabajan en Capital son habitantes del conurbano, y el 50% de la gente del conurbano se atiende en los 33 hospitales porteños«.

No obstante, descartó lo señalado por el oficialismo bonaerense: que la Ciudad de Buenos Aires es un foco de contagio que será perjudicial para la Provincia, «las diferencias que estamos viendo en números de infectados tiene que ver con la cantidad de testeos, en Ciudad están realizando 480 test cada 100 mil habitantes, y en la Provincia la mitad, por lo tanto tiene menos casos de Covid-19«, afirmó la legisladora.

«La Provincia tiene menos aparición de Covid-19, sin embargo tiene mayor cantidad de villas, más de 900 donde residen más de 10 millones de personas de los cuales el 40% trabaja en negro, el 54% no tiene cloacas, el 27% no tiene agua potable, el 33% no tiene gas…», detalló e indicó «ésta es la situación del conurbano y le advertimos al gobernador Kicillof que iba a ser un foco peligroso de contagio«.

«Ahora parece que el enemigo de la Provincia es Horacio Rodríguez Larreta y es lamentable que la salud se partidice«, puntualizó la diputada y subrayó que nuestro país, «está en el número 50 en contagios y 37 en el número de fallecidos y lo que se viene, esa famosa montaña de la que hablan, no sabemos qué altura tiene pero sí estamos seguros que en el conurbano y en los sectores vulnerables va a ser mucho más grande. Es mentira que el Covid-19 es igual para ricos y pobres. La gente más vulnerable, que no tiene agua potable, cloacas, viven hacinados, tienen más riesgo de contagio. Y allí está también el personal de salud, afectado en casi un 20% en Argentina lo que es mucho si nos comparamos con Italia o España que eran muy criticados y llegaban a un 15% de trabajadores de la salud afectados con Covid.»