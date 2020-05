43 años como empleado municipal

“JUAN JOSE PONCE FUE DURANTE 43 AÑOS EMPLEADO MUNICIPAL Y 21 AÑOS FUERON DURANTE MIS GESTIONES DE GOBIERNO. DIOS LO HA CONVOCADO A SU LADO .ANTE SU PARTIDA LE EXPRESO MI RECONOCIMIENTO A QUIEN FUE UN BUEN EMPLEADO Y BUENA PERSONA” CARLOS ANTONIO GOROSITO.



“Diariamente recibo mensajes por privado de vecinos en mis dos cuentas de Facebook y en mi página. He leído uno que me enviaron el miércoles 20 mayo cuando recién estaba comenzando el día. Quién me escribió es Evangelina”Evi” Gómez y me dice” disculpe que lo moleste pero como nieta de Juan José Ponce, me gustaría un saludo suyo, ya que mi abuelo ha partido y no solo lo quería y respetaba, sino que además toda su vida presto servicio en el municipio con un gran empleado…”. Juan José Ponce el abuelo de “Evi” quién me escribió el 18 de mayo fue convocado por Dios para ponerlo a su lado. Todos los seres humanos tenemos un paso transitorio por este mundo y en un momento dado somos y seremos convocados a formar parte de la Patria Celestial. El momento de partir no depende de nuestra voluntad. Juan José tenía 70 años y algunos problemas de salud. Trabajo durante 43 años en la Municipalidad de Saladillo estimo que ingreso siendo muy joven en el año 1969 durante la administración del Sr. Guillermo B. Hang y se retiró en el año 2012 durante mi última gestión como Intendente Municipal de manera que de los 43 años de servicio en el Municipio 21 años los completo durante mis gestiones. Desempeño sus tareas laborales en la Plaza Principal de manera que lo veía con frecuencia cuando yo bajaba del auto para ingresar al Palacio Municipal las veces que nos encontrábamos me decía: “Hola Jefe como le va?”. Se dedicaba con esmero a su trabajo y lo hacía muy bien, no dudo en afirmar que era un buen empleado. Correcto y respetuoso puedo agregar. Estuvo casado con Ana Gómez y fue padre de cuatro hijos: Julia, Cecilia, Silvio y Ricardo quienes a su vez le dieron 14 nietos y 6 bisnietos. En algunas oportunidades lo visite en su casa del Barrio 31 de Julio cuando tuvo necesidad de transmitirme algunas inquietudes personales. A raíz del mensaje que me envió “Evi” una de sus nietas me comunique telefónicamente con ella y le transmití mis condolencias extensivas a toda la familia. Su nieta me dijo:” mi abuelo estaría feliz que le estoy escribiendo a usted, en mi casa no se podía decir nada malo de Gorosito o el radicalismo”. Ella solía acompañar a su abuelo en los trabajos extras que hacía luego de terminar con sus tareas en el Municipio. Juan José Ponce era parquero y muy requerido por muchos para realizar el mencionado trabajo. Era una persona muy apreciada por sus convecinos y por todos los que lo llegaron a conocer. Hay una frase que dice: “las buenas personas están hechas de acero inolvidable” sus familiares, sus amigos y todos los que lo conocieron no lo podrán olvidar porque Juan José era una buena persona. Su nieta me expreso que Juan José siempre le decía: “Gorosito fu un gran jefe” debo confesar que me invadió la emoción nuevamente porque ya me había invadido cuando leí su mensaje donde me pedía que recordara a su abuelo. Por medio de este escrito hago publico mi reconocimiento y homenaje a quién ha sido un buen empleado municipal y buena persona que ahora descansa en la Paz del Señor conforme sostenemos los creyentes”. Carlos Antonio Gorosito- Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 21 de Mayo de 2020.