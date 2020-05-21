Retiro de títulos

El Equipo Directivo de la EEST Nº1 convoca a los egresados abajo nombrados, para el día martes 26 de Mayo a las 14 hs en la escuela a fin de retirar su correspondiente título.
EGRESADOS 2019
1 ACEVEDO DAIANA
2 ACOSTA DANA ANUSCHA
3 ANDREASSI LUCIA
4 ARANCIBIA CAMPAÑA ENZO
5 ARCE JUSTINA
6 BONIFAZZI MATIAS
7 CARDILLO JUAN CRUZ
8 CARULLO BELEN
9 CATARINO MARIA FLORENCIA
10 CEDOLINI ESTEBAN
11 COLOMBA GIULLIANO NAHUEL
12 DELRIEU ROSARIO MURIEL
13 DUARTE JOSE SEBASTIAN
14 GABRIELLI LAUREANO
15 GARZOGLIO GISELA ITATI
16 GOMEZ MARCOS
16 GRUCCIO DIEGO
17 LARTIGUE RENZO
19 LISSALDE MATIAS IVAN
20 LOPEZ JOAQUIN
21 MANGO BRAIAN
21 MANZANOS MELANY
23 MANZANOS SASHA
23 MARCONI CARLOS FERNANDO
25 ORTIZ KAREN AILEN
26 PAULONI KATERINE
27 RAMOS CAMILA NOEMI
28 ROLDAN GOÑI BRISA
29 SALPURIDO MATIAS
30 SEMENIUK TOBIAS
31 SORIA FACUNDO ARIEL
32 TENAGLIA MERCEDES
33 VACARINI CATALINA
34 VACARINI MARIA ELISA
35 VALOR TAMARA NAHIR
36 VAZQUEZ LUNA DYLAN