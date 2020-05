Plenario de SUTEBA

El miércoles 20 de mayo sesionó el Plenario de Secretarixs Generales del SUTEBA mediante una plataforma virtual con la presencia de más de 90 Seccionales de toda la provincia de Buenos Aires.

Sesionamos bajo la advocación de Ramona, El Oso, Brian y Danna y en memoria de la Masacre de Monte.

En el marco de este contexto de pandemia y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; desde el SUTEBA expresamos nuestras demandas sindicales en defensa de la Educación Pública y los derechos de Trabajadorxs de la Educación y de lxs Estudiantes.

El Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, se explayó respecto a la agenda conjunta con la CTA de lxs Trabajadorxs y la CTERA a nivel nacional; y con el Frente de Unidad Docente Bonaerense a nivel provincial.

Se votó por unanimidad:

Convocar a Reuniones de Delegadxs en toda la Provincia la primera semana de junio en horario escolar.

Ante la sobrecarga laboral, demandar nuevas Regulaciones del Trabajo Docente, con carácter excepcional y transitorio, que respeten los derechos de lxs Trabajadorxs de la Educación.

Urgente cobertura de todos los cargos docentes necesarios.

Implementación inmediata del Programa FINES y de las Escuelas Secundarias con Oficios.

Defensa irrestricta del IPS, de nuestros derechos jubilatorios y rechazando la «Armonización».

Conformación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en todos los distritos para garantizar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.

Defensa del IOMA.

Resolución de la Infraestructura Escolar y cupos de SAE.

Realización de Encuesta sobre Trabajo Docente en toda la Provincia.

Garantizar el acceso a la conectividad, a dispositivos electrónicos y a plataformas virtuales a Docentes y Estudiantes.

Conformar grupos de trabajo locales en las Escuelas que tienen cocina, en conjunto con las Organizaciones Sociales, preservando todas las condiciones de higiene y seguridad.

También por unanimidad, se ratificó lo expresado por la CTERA en el Plenario Nacional:

Paritaria Nacional Docente para la discusión salarial, laboral y agenda educativa.

Convocatoria a Ámbitos Paritarios por parte de los Gobiernos Provinciales que aún no lo hicieron.

Cumplimiento de los acuerdos provinciales firmados: ¡Solidaridad con los reclamos de lxs Docentes de ATECH Chubut!

Se ratificó por unanimidad el aval a las políticas nacionales -la prioridad es la vida y no la economía-, a las políticas que garantizan derechos para lxs Trabajadorxs.

Seguidamente se aprobó también por unanimidad la iniciativa de aplicar un impuesto a la riqueza que grave a las grandes fortunas, a las empresas que más facturan y a los propietarios de grandes extensiones de tierra. Además, se votó impulsar una reforma tributaria, integral y progresiva.

La deuda no se puede pagar con el hambre del Pueblo, la deuda es con el Pueblo. NO a las extorsiones de acreedores externos e internos y Organismos Internacionales. NO al pago de la deuda externa ilegal e ilegítima.

Por último, se planteó la solidaridad con todas las luchas de Trabajadorxs en Argentina y a nivel mundial, se denunció a las Corporaciones que despiden a Trabajadorxs y hacen usufructo de los recursos del Estado (Techint, etc.) y se apoyó la iniciativa de la familia de Diego Cagliero, víctima del gatillo fácil en 3 de Febrero, para que el 19/5 sea declarado el día contra la violencia institucional en el distrito.

¡En tiempos de pandemia, lxs Trabajadorxs de la Educación seguimos sosteniendo la Escuela Pública!