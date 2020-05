Feliz día de la patria!!!

“HACE 210 AÑOS NACÍA NUESTRA PATRIA.EN ESE MOMENTO NOS UNIMOS PARA DAR EL PRIMER GRITO DE LIBERTAD. EN ESTE NUEVO CUMPLEAÑOS DEBEMOS ESTAR UNIDOS PARA DERROTAR EL CORONAVIRUS Y HACER NACER UNA NUEVA ARGENTINA: JUSTA Y SOLIDARIA” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“ Cuentan los historiadores que el jueves 24 de mayo de 1810 se debatía muy intensamente que había que hacer con el Virrey Cisneros hasta que en un determinado momento Manuel Belgrano (que vestía el uniforme de Patricios) se levantó abruptamente del sillón donde estaba sentado desplazo su mirada por cado uno de los presentes, colocó el brazo derecho sobre la empuñadura de su espada y dijo:” ¡Juro a la Patria y a mis compañeros que si a las tres de la tarde del día inmediato el Virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas”. La expresión de unos nuestros máximos héroes y próceres indicaba que ya no había vuelta atrás. El viernes 25 de mayo de hace 210 años se constituyó el Primer Gobierno Patrio, es desde entonces la fecha que tómanos sin discusiones como el día del nacimiento de nuestra PATRIA. Si vamos a la etimología PATRIA es el lugar donde nacieron nuestros Padres. Escritoras como Virginia Woolf, Isabel Allende y Christa Wolf han creado el neologismo MATRIA para representar la reconstrucción del termino PATRIA, y también ha sido usado con frecuencia por Don Miguel de Unamuno, Edgar Morín o el propio Jorge Luis Borges. SE NACE EN CUALQUIER PARTE, ES EL MISTERIO, EL PRIMER MISTERIO INAPELABLE, PERO SE AMA A UNA TIERRA COMO PROPIA, ALLÍ DONDE UNO FIJA SU MORADA, DONDE QUIERE VIVIR, TRABAJAR, AMAR Y DAR HIJOS, Y TAMBIÉN QUIERE MORIR: ALLÍ ESTA LA PATRIA, NOSOTROS LA TENEMOS EN ESTE LUGAR DEL MUNDO Y CELEBRAMOS HOY SUS 210 AÑOS en versos de la poetisa la poetisa Julia Prilutzky Farny me inspire para formular mi concepto de PATRIA. En este lugar del planeta está la Argentina nuestra PATRIA. Desde aquella gesta fundacional pasando por las luchas por la Independencia miles de hombres y mujeres ofrendaron sus vida para verla libre y soberana. El camino abierto en las jornadas mayas de hace dos siglos todavía esta inconcluso. Seguramente, no pudimos construir y concretar en estos años un proyecto que nos una, nos anime, nos impulse, nos identifique, más allá de las naturales y necesarias diferencias propias de una sociedad policlasista y pluriétnica como la nuestra. . Pero podemos lograrlo con la unión de los argentinos, de quienes habitamos esta tierra. Unidad no significa uniformidad, y podemos entre todos encontrar comunes denominadores para que esta tierra sea una tierra de promisión y donde cada uno se pueda realizar en dignidad. Hoy no solo la Argentina nuestra querida PATRIA esta atravesando un muy difícil momento sino el mundo entero amenazado por la PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. En estos últimos sesenta se ha transformado en lugar común decir: “EL MUNDO YA NO SERA IGUAL” Y TAMBIEN NO SERA IGUAL ARGENTINA. Si en mayo de 1810 nos supimos unir a pesar de nuestras diferencias para dar el primer grito de “LIBERTAD “y el nacimiento de nuestra PATRIA, hoy el día cumpleaños y en el marco de la PANDEMIA nos debe llevar a reflexionar sobre el Futuro de País buscando como entre todos podamos formular políticas de Estado que hagan desarrollar y crecer nuestra economía generando trabajo de calidad, como fomentaremos la actividad privada para que contribuya a ese logro, de qué manera promovernos la investigación científica y la innovación tecnología, como nuestro país invertirá en salud y educación pública, como terminaremos con el flagelo de la droga y de la inseguridad. El Gran Buenos Aires, sectores importantes de la Capital Federal, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Resistencia tienen grandes asentamientos o las llamadas villas miserias tendremos que discutir que políticas públicas de viviendas formulamos para terminar con el hacinamiento caldo de cultivo para la epidemias y pandemias, ya lo señalo Guillermo Rawson durante la peste de la fiebre amarilla en 1871. Como hacemos para tener cárceles dignas, esbozar políticas que protejan al medio ambiente, proteger a nuestra niñez y adultos mayores unos porque son el futuro de un país y los otros porque aportaron al país. El listado sería muy largo. Este nuevo aniversario del nacimiento de nuestra PATRIA nos impone la obligación de hacer nacer una NUEVA ARGENTINA no solamente libre y soberana como decimos siempre sino más justa e igualitaria. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de Pandemia. La construcción de una NUEVA ARGENTINA nos aguarda:¡¡¡TAMAÑA EMPRESA !!!., pero ya lo dijo el Libertador Gral. José de San Martín: “Para los hombres de coraje se han hecho las grandes empresas” y los argentinos debemos demostrar que somos hombres y mujeres de CORAJE. ¡¡¡VIVA LA PATRIA”. Carlos Antonio Gorosito. Ex – Intendente Municipal (1991-2015),Saladillo 25 de Mayo de 2020.